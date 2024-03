Strasbourg s'offre un premier succès en 2024 à Nantes

Nantes 1-3 Strasbourg

Buts : Comert (36e) pour Nantes // Gameiro (3e) et Emegha (62e et 79e) pour Strasbourg

Le sens de la fête.

Incapable de gagner en Ligue 1 en 2024, Strasbourg a mis fin à une vilaine série de 8 matchs sans victoire en championnat en s’imposant à Nantes (1-3) où La Beaujoire aurait préféré célébrer les 25 ans de la Brigade Loire avec un autre résultat.

Visiblement pas impressionné par le virage nantais qui enchaîne les tifos, Kevin Gameiro a rappelé que lui aussi avait un évènement à fêter en coupant un centre au premier poteau de Senaya pour inscrire son 100e pion en Ligue 1 (0-1, 3e). Regonflés par des supporters qui continuent de donner de la voix et de craquer des fumigènes, les Nantais reviennent finalement dans la partie grâce au défenseur Eray Comert qui profite d’un cafouillage dans la surface strasbourgeoise (1-1, 36e).

Touché en fin de première période, Strasbourg n’a pas coulé. Au contraire de Nantes qui subit la loi d’Emanuel Emegha. L’attaquant néerlandais profite d’abord d’une passe manquée de Nathan Zézé et d’un caviar de Bakwa pour donner l’avantage aux Alsaciens (1-2, 62e) avant de doubler la mise sur un contre assassin et un crochet sur Lafont (1-3, 79e). Et voilà comment une jolie fête se termine par des sifflets et des supporters en colère qui veulent envahir la pelouse.

Il faut dire qu’à Nantes, actuellement barragiste et qui peut passer 17e en cas de victoire de Metz à Reims, l’ambiance n’est déjà plus à la fête.

Retrouvez ici les résultats et le classement de la Ligue 1

Pronostic Nantes Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1