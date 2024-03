Strasbourg, bête noire des entraîneurs du FC Nantes

Complètement à l’Est.

Ce week-end, la défaite du FC Nantes à domicile face au Racing Club de Strasbourg (1-3) a coûté sa place à Jocelyn Gourvennec, remplacé ce dimanche par Antoine Kombouaré, dix mois après que le Kanack a lui-même été remercié par la direction des Canaris. Un hasard ? Peut-être pas. D’après les recherches du site spécialisé Tribune nantaise, le RCSA semble faire office de juge de paix vis-à-vis des entraîneurs nantais et Kombouaré en sait quelque chose. Jugez plutôt : le 7 mai 2023, il est licencié par Waldemar Kita, deux jours après avoir perdu contre Strasbourg (0-2), à quatre journées de la fin de la saison. Et pour remonter encore plus loin, le 8 décembre 2020, c’est Christian Gourcuff qui en avait fait les frais, le Breton avait été limogé deux jours là encore après un autre revers à domicile (0-4), affichant un piètre bilan de trois victoires et six défaites.

Vous pouvez dès à présent miser sur l’identité du successeur d’Antoine Kombouaré dès que le calendrier de la saison 2024-2025 sera publié.