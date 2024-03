Pronostic Nantes Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes – Strasbourg : état d’urgence

Cette affiche entre Nantes et Strasbourg met aux prises deux formations concernées par la lutte pour le maintien. Sauvé in-extremis lors de la dernière journée l’an passé, le club de Loire-Atlantique est actuellement en 16e position, soir celle de barragiste. Les Canaris comptent le même nombre de points que Lorient et accusent seulement une unité de retard sur Montpellier et… Strasbourg. Ces formations vont être amenées à lutter pour rester dans l’élite dans cette dernière ligne droite. Le week-end dernier, les Canaris se sont inclinés face à un Olympique de Marseille pourtant fatigué par l’enchaînement des matchs (2-0). Lors de cette rencontre, Gourvennec et son président Kita se sont plaints de l’arbitrage, assez catastrophique cette année en L1. Les erreurs défavorables d’arbitrage ne doivent pas faire oublier la situation du club, qui ne s’est imposé qu’à 3 reprises depuis que Gourvennec est arrivé fin novembre. Après avoir décroché quelques succès précieux à Lorient et Toulouse, en s’appuyant sur des tactiques défensives, le FCNA n’a jamais confirmé à la Beaujoire où il reste sur 6 revers de rang.

Le Racing Club de Strasbourg n’est lui non plus pas au mieux puisqu’il possède donc seulement un point de plus que les Canaris. Les Alsaciens restent sur 8 journées sans la moindre victoire et ont de nouveau vu Monaco s’imposer à la Meinau le week-end dernier (0-1). Patrick Vieira est sous pression avant ce déplacement et serait ravi de voir ses hommes s’imposer en Loire-Atlantique. Depuis quelques rencontres, les partenaires de Guilbert semblent être plus à l’aise loin de leurs bases, où leur jeu de contre-attaques est efficace. Ce fut notamment le cas à la Mosson où le Racing fut tout proche de s’imposer avant que Montpellier ne marque deux buts en fin de match (2-2). Ce déplacement en Loire-Atlantique réussit plutôt bien à Strasbourg avec 4 victoires et 1 nul lors de ses 5 dernières visites et le Racing pourrait prendre au moins le point du nul à Nantes, en grosses difficultés devant son public.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

