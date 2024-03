Jocelyn Gourvennec : « On s’est fait piéger, ce n’est pas la première fois que ça arrive »

Tout se passe très bien à Nantes !

Les Canaris s’enfoncent dangereusement vers les tréfonds du classement. Battu ce samedi (1-3) par un Strasbourg qui n’avait pas gagné un match de Ligue 1 en 2024, Nantes a enchaîné une troisième consécutive et va passer la fin de la saison à trembler. Et il est déjà l’heure de tirer la sonnette d’alarme, à l’image de Waldemar Kita, venu parler de le vestiaire après ce nouveau revers, comme l’a confié Jocelyn Gourvennec. « J’ai parlé d’abord, le président ensuite, et puis quelques joueurs ont parlé », a révélé l’entraîneur nantais au micro de Prime Video.

🗣 Jocelyn Gourvennec nous dévoile ce qui s'est dit dans le vestiaire nantais après le match 👇#FCNRCSA pic.twitter.com/hsPthYLim9 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 16, 2024

« C’est important à un moment donné de se parler, de se dire les choses, parce qu’on ne peut pas passer de la première mi-temps qu’on domine de A à Z, en étant conquérants, en faisant beaucoup de choses dans le jeu, à cette deuxième mi-temps où on ne redémarre pas très bien, un peu en dedans, un peu entre deux », a estimé le technicien. Ce nouveau camouflet a provoqué la colère des supporters de la Beaujoire. « Si vous voulez qu’on envahisse le terrain, si rien ne change, c’est exactement ce qu’il va se passer », a même prévenu le capo de la Brigade Loire. « Dans le contenu, ce n’est pas trop mal. Mais ce qui prime, ce sont les résultats. Je comprends leur frustration », a estimé Moussa Sissoko.

Les finales de Coupe de France paraissent loin.

Strasbourg s'offre un premier succès en 2024 à Nantes