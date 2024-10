Face à Nantes, Strasbourg retrouve la victoire grâce à un doublé d’Andrey Santos

Strasbourg 3-1 Nantes

Buts : Santos (17e et 57e) et Bakwa (74e) pour le Racing // Guirassy (83e) pour Nantes

La Meinau a passé un bon dimanche.

Agréable à suivre depuis le début de saison, Strasbourg a une nouvelle fois rendu son public fier cet après-midi contre Nantes, porté par un homme qui vole dans la formation de Liam Rosenior : Andrey Santos. Le Brésilien, pur produit du fonds d’investissement BlueCo puisque prêté par Chelsea, avait déjà marqué à trois reprises jusque-là et il a confirmé sa forme étincelante, en ouvrant le score d’une tête piquée, totalement abandonné par l’arrière-garde nantaise (1-0, 17e). Mais le Racing était gourmand et ne voulait pas s’arrêter là, à l’image de Dilane Bakwa, opportuniste au deuxième poteau pour envoyer un missile dévié in extremis par Alban Lafont (33e).

Le bonbon de l’après-midi pour Bakwa

Le break est finalement arrivé après la pause, avec un Andrey Santos encore oublié par la défense des Canaris, et qui n’avait plus qu’à croiser une frappe dans un but vide (2-0, 57e). Un doublé, certes, mais pas le plus beau but du jour, inscrit plutôt par Bakwa, d’une petite madjer bien sentie sur un centre de Diego Moreira (3-0, 74e). À dix minutes du terme, autrement dit bien trop tard, Nantes finit par sauver l’honneur par l’intermédiaire de Bahereba Guirassy, d’une frappe molle du droit qui a surpris tout le monde (3-1, 83e). Emballé, c’est pesé : le Racing conserve son invincibilité à domicile et se hisse dans la première partie de tableau.

Sixième match de rang sans victoire pour les Canaris, en revanche, qui se retrouvent douzièmes.

Strasbourg (3-4-1-2) : Petrović – Doué, Sow; Sarr – Bakwa (Sobol, 90e+4), Doukouré, Santos (Mwanga, 84e), Moreira (Diongue, 90e+4) – Diarra – Mara (Sylla, 76e), Nanasi (Lemaréchal, 84e). Entraîneur : Liam Rosenior.

Nantes (4-2-3-1) : Lafont – Coco, Castelletto, Zézé, Cozza – Augusto (Lepenant, 84e), Gbamin (Chirivella, 68e) – Thomas (Mollet, 84e), Kadewere (Ganago, 68e), Abline (Guirassy, 68e) – Mohamed. Entraîneur : Antoine Kombouaré.