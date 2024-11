Pronostic Nice Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice s’en sort face à Strasbourg

Sixième de Ligue 1, Nice ne semble pourtant pas avoir trouvé son rythme de croisière dans cette entame de saison. Les Aiglons profitent de leur solidité puisqu’ils n’ont perdu qu’à deux reprises lors des 11 premières journées pour rester dans la course au podium. Le Gym accuse 3 points de retard sur l’Olympique de Marseille, 3e. Avant la coupure internationale, les Aiglons ont arraché un nouveau point à domicile face à Lille (2-2) en égalisant en toute fin de rencontre par le prometteur Louchet. Longtemps blessé, Sofiane Diop a également profité de cette rencontre pour inscrire son 2e but de la saison en L1. Toujours invaincu à domicile, Nice s’est seulement imposé 2 fois lors de ses 5 réceptions, lors du festival face à l’AS Saint-Étienne et dans le derby contre Monaco, où ils ont été en supériorité numérique pendant 45 minutes. Pour pouvoir viser plus haut, Nice doit renouer avec le succès sur ses terres face à Strasbourg et ensuite se préparer pour son match européen contre les Glasgow Rangers.

En face, Strasbourg a été l’une des bonnes surprises de cette entame de saison en pratiquant un jeu très plaisant. Dans un premier temps, le club alsacien est parvenu à prendre des points pour se retrouver dans la première moitié de classement. Depuis quelques semaines, le Racing déchante avec des revers au Parc des Princes face au PSG, à Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint-Étienne et contre Monaco à la Meinau. À la suite de ces performances, le club strasbourgeois a reculé en 11e position avec seulement 3 points de plus que le 1er relégable. L’absence d’Emegha se fait notamment ressentir sur le front de l’attaque. L’attaquant batave pesait sur les défenses adverses et libérait des espaces pour ses coéquipiers. Touché au genou, il devrait encore manquer à l’appel ce dimanche soir. Lors de leur dernière rencontre, les Strasbourgeois ont mené face à l’AS Monaco, mais ont logiquement concédé la défaite face au Club du Rocher, largement supérieur (1-3). À domicile, Nice devrait passer la vitesse supérieure face à des Alsaciens qui calent lors des dernières journées.

