Ce Lille-Rennes restera dans les annales, mais pas pour les bonnes raisons

Un match bien dimanche 15 heures.

Les quelque 50 000 personnes venues célébrer les 80 ans du LOSC ont dû attendre les animations d’après-match et l’arrivée de Martin Solveig à Pierre-Mauroy pour se mettre quelque chose de sympa sous la dent. Avant ça, la rencontre entre Dogues et Rennais (1-0) a été d’une tristesse absolue.

Triste première pour Sampaoli

Pour sa première sur le banc des Rouge et Noir, Jorge Sampaoli s’est offert un record dont il aurait certainement préféré se passer. Cette saison, aucune rencontre des cinq grands championnats n’a accouché d’un total d’expected goals aussi faible (0,58 xG), les expected goals déterminant le nombre de buts attendus selon la dangerosité des occasions durant le match.

Il faut dire qu’après avoir ouvert le score via Edon Zhegrova juste avant la mi-temps, les locaux n’ont pas forcé leur talent dans le deuxième acte. « Nous avons beaucoup travaillé l’aspect défensif contre cette très bonne équipe de Lille, pour éviter d’être désordonné », a déclaré l’entraîneur argentin en conférence de presse. Cela a plutôt fonctionné, mais on a pris ce but à la 45e minute. »

On a raté le moment ou Jorge Sampaoli s’est transformé en Élie Baup.

Lille souffle sur Rennes et ses bougies