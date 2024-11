Pronostic Lille Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille veut renouer avec la victoire contre Rennes

Lille a repris sa saison très tôt car le club nordiste a été contraint de disputer les barrages de la Ligue des champions. Dans la phase finale de plus prestigieuse des Coupes, la bande de Genesio a connu un faux départ avec un revers au Sporting mais a ensuite étonné en dominant le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, pour un nul face à la Juventus. La semaine prochaine, les Lillois se déplacent en Italie pour y défier Bologne. Avant cela, le LOSC va se frotter à un Rennes revanchard après un début de saison catastrophique. Actuellement, le club nordiste est en 4e position avec un seul point de retard sur l’OM, 3e. Malgré l’enchaînement des matchs et une cascade de blessures, Lille performe lors de cet exercice. La fatigue engendrée par la C1 s’est tout de même fait ressentir en Ligue 1 puisque le LOSC a craqué lors des 2 dernières journées dans le temps additionnel face à Lyon (1-1) et Nice (2-2), concédant 2 matchs nuls. Pour repartir de l’avant, Bruno Genesio compte sur Jonathan David, auteur de 7 buts en Ligue 1, mais aussi sur le percutant Zhegrova, dont l’activité apporte régulièrement le danger pour les défenses adverses.

De son côté, le Stade rennais vit une entame de Ligue 1 catastrophique. L’an passé, le club avait débuté avec… Bruno Genesio aux commandes. L’actuel entraîneur lillois avait jeté l’éponge face aux mauvais résultats de son équipe. Finalement, le technicien français avait été remplacé par un ancien de la maison, Julien Stéphan. Ce dernier n’est pas parvenu à relancer le club breton, malgré une grande vague de changements lors du dernier mercato. En effet, le club Rouge et Noir a vu plusieurs cadres quitter le navire avec Bourigeaud, Terrier ou les frères Doué. Stéphan n’a pas survécu à la nouvelle défaite concédée face à Auxerre (4-0) et a été remplacé temporairement par Tambouret, qui a vu ses hommes s’incliner face à Toulouse (0-2) au Roazhon Park. Les dirigeants bretons ont donc misé sur Jorge Sampaoli pour permettre au club de retrouver son rang car actuellement il végète à la 13e place avec seulement 1 point de plus que le 1er relégable, l’AS Saint-Étienne. Sur le papier, l’Argentin possède un effectif intéressant avec Kalimuendo, Gouiri, Gronbaek, Kamara, Jota ou Blas. À domicile, Lille devrait rester sur la continuité de son début de saison et prendre le dessus sur des Rennais dans le dur.

