Un match de Régional 2 commenté sur Bein Sports

Drôle de surprise pour les joueurs amateurs du Ruffiac Malestroit FC et du FC Bruz, qui s’affrontaient ce dimanche pour le compte de la 7e journée de la poule F de Régional 2, lorsque Jean-Charles Sabattier et Patrick Guillou ont pris place dans une cabine improvisée pour commenter la rencontre. Les deux commentateurs vedettes de la chaîne Bein Sports, plus habitués aux enceintes de Bundesliga qu’aux stades communaux de l’Hexagone, ont ainsi commenté micro en main la rencontre, dans le cadre de l’opération « Bein Squad » destinée à soutenir le football amateur.

Eh oui : le foot, c’est le week-end !

Pour la petite histoire, les locaux de Ruffiac se sont imposés 2 buts à 1, grimpant à la 5e place de la poule, quatre points devant leurs adversaires du jour, neuvièmes. Si la chaîne qatarie invite les fans à découvrir le montage final de l’opération prochainement sur sa chaîne YouTube, on peut d’ores et déjà imaginer Sabattier se lancer dans de grandes envolées lyriques dont il a le secret, notamment sur cette parade légendaire du gardien local à la minute 02’19″.

<iframe loading="lazy" title="Football (R2). Ruffiac-Malestroit/FC Bruz (2-1) : buts et actions au ralenti" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ZFwz6odOtnA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Une claquette main opposée qui n’a pas grand-chose à envier à celles de MANUAAAL NOYAAAAA.

