Nantes garde la forme face au MHSC

Nantes 2-0 Montpellier

Buts : Mollet (44e) et Bamba (74e) pour le FCN

Le Aristouy-ball se met en marche.

Bien installé dans le top 10, le FC Nantes a signé un quatrième succès en cinq parties, ce dimanche à domicile face au MHSC (2-0), qui n’avait plus perdu depuis le 3 septembre et s’enfonce en deuxième partie de tableau. Et ce dans une Beaujoire moins remplie et bruyante que d’habitude, la tribune Loire étant fermée sur décision de la LFP après les incidents survenus lors de la réception de l’OM le 1er septembre (même si la Brigade Loire s’était délocalisée pour l’occasion dans le virage Erdre), et les supporters visiteurs ayant été interdits de déplacement.

Le @FCNantes a inscrit 16 buts en 9 rencontres de Ligue 1 Uber Eats cette saison, son plus haut total au 21e siècle 🔝👏#FCNMHSC (2-0) pic.twitter.com/kF9qbF93Fo — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 22, 2023

Au cours d’un premier acte où les contre-attaques – non converties – se sont enchaînées d’un côté comme de l’autre, les Canaris s’étaient fait peur à plusieurs reprises dans leurs relances, mais ce sont les visiteurs qui ont véritablement gaffé, après une action confuse entre Falaye Sacko, Boubakar Kouyaté et Benjamin Lecomte. Ce dernier, sous le pressing de Mathis Abline, a envoyé une saucisse en voulant dégager et offert l’ouverture du score – plutôt logique – à Florent Mollet, qui a plombé son ancienne maison d’un tir croisé du droit (1-0, 44e), s’interdisant ensuite de célébrer. Le milieu de terrain avait été moins verni du gauche, une grosse demi-heure plus tôt, avec une sacoche envoyée sur le poteau (9e). Rare Montpelliérain à se démarquer ce dimanche, Musa Al-Taamari avait lui buté sur un Alban Lafont rassurant (16e).

Ça s’est davantage animé en deuxième. Buteur il y a deux semaines à Strasbourg mais régulièrement raillé pour ses difficultés face au but, à l’image de sa frappe du droit cet après-midi (50e), Samuel Moutoussamy a donc eu l’intelligence de s’effacer, 25 minutes plus tard sur un ballon de Moses Simon, pour laisser l’entrant Kader Bamba faire le break et plier le match (2-0, 74e). Encore rarement vu cette saison, le Brésilien Adson aurait même pu apporter ce deuxième but un peu plus tôt (71e). Puni, le MHSC se sera montré bien pataud, malgré ses onze tentatives : Wahbi Khazri ne s’est mis en évidence qu’une seule fois (55e), Akor Adams a fait le timide sur sa seule demi-occasion (54e), son remplaçant Kelvin Yeboah a gâché sa balle d’égalisation (70e), alors que Téji Savanier a été écœuré par Lafont sur coup franc (65e).

La vraie question : Michel Der Zakarian a-t-il serré la pince de Waldemar Kita, cette fois-ci ?

FCN (4-3-3) : Lafont – Coco (Pierre-Gabriel, 79e), Duverne, Cömert, Merlin (Hadjam, 90e) – M. Sissoko (K. Bamba, 57e), Moutoussamy, Chrivella (c) – Mollet, Abline (Adson, 57e), Simon. Entraîneur : Pierre Aristouy.

MHSC (4-2-3-1) : Lecomte – I. Sacko, Omeragić, B. Kouyaté, Sylla (Saint-Luce, 78e) – Chotard, Ferri (Issoufou, 78e) – Tamari, Savanier (c) (L. Leroy, 78e), Khazri (Fayad, 58e) – Adams (Yeboah, 58e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

