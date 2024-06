Une légende du FC Nantes devient président du Rapid Bucarest

Une victoire en 9 rencontres de Ligue 2 sur le banc à Auxerre, mais grand buteur du FC Nantes.

L’ancien joueur du FC Nantes, champion de France 2001 avec les Jaune et Vert, Viorel Moldovan devient président du Rapid Bucarest. À 51 ans, l’international roumain aura tout connu au Rapid Bucarest : joueur, entraîneur, directeur sportif et donc désormais président, comme l’a annoncé le club dans un communiqué.

Un nou început! 🇱🇻 Viorel Moldovan este noul Președinte al FC Rapid ✅https://t.co/pwaa9V56Wo pic.twitter.com/MsCzUmL88V — FC Rapid 1923 (@RapidFC1923) June 10, 2024

Il succède à une autre tête bien connue en Ligue 1, Daniel Niculae, ancien joueur d’Auxerre, Monaco et Nancy. Cette saison, le Rapid Bucarest a terminé deuxième de la phase régulière du championnat roumain, et sixième sur six de la phase principale. « Son expérience, aussi bien au niveau national qu’international, apportera une valeur ajoutée à nos efforts pour ramener le Rapid où il doit être, c’est-à-dire au sommet du football roumain. » Le club centenaire a remporté trois fois le championnat roumain.

Viorel Moldovan pourra donner des leçons de présidence à Waldemar Kita.

À Nantes, les copains de Kita d’abord ?