Pronostic Le Havre Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Havre freiné par Reims ?

Le Havre avait réussi à se maintenir pour son retour en Ligue 1 la saison dernière, et est conscient que la tâche sera aussi difficile cette saison. Le club normand a vu son coach Luka Elsner rejoindre… Reims lors de l’intersaison. Ce dernier a été remplacé par Didier Digard, grand ami du directeur sportif Mathieu Bodmer. En début de saison, le HAC avait signé deux succès consécutifs importants face à 2 promus, Saint-Étienne et Auxerre, mais n’a pas su enchaîner en étant battu 6 fois de suite. Finalement, les Havrais ont profité de la venue de la lanterne rouge, Montpellier, pour se relancer le week-end dernier (1-0). Dominateurs, les Normands ont fait la différence sur un penalty de Touré. Malgré cette 3e victoire de la saison, Le Havre reste dans la zone rouge avec un point de retard sur le premier non-relégable.

En face, Reims est actuellement calé en milieu de tableau avec 14 points au compteur. Ce match au Havre pourrait être un moment clé car en cas de revers au Stade Océane, le club champenois verrait son adversaire revenir à 2 unités. Dans le cas d’une victoire, les Rémois pourraient rebasculer du côté des équipes luttant pour les accessits européens. La bande de Luka Elsner est sur une spirale négative de 3 revers de suite face à Auxerre (2-1), Brest (1-2) et Toulouse le week-end dernier (1-0). Ce déplacement chez un mal classé est l’opportunité de se reprendre pour Reims. De plus, Luka Elsner connaît parfaitement les forces et faiblesses havraises, l’effectif du HAC ayant peu bougé cet été. Avec Ito, Nakamura, Teuma, Reims semble en mesure de renouer avec le succès sur la pelouse d’une formation havraise loin d’être guérie. Comme lors de 2 des 3 derniers matchs du Havre, un match avec moins de 3 buts est possible.

