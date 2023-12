Nice se noie au Havre

Le Havre 3-1 OGC Nice

Buts : Sabbi (5e, 35e), Bayo (51e SP) pour le HAC // Louchet (90e + 1) pour les Aiglons

Expulsions : Grandsir (81e) // Todibo (81e)

Sabbi de mille feux.

Au lendemain de la défaite de Monaco face à l’OL (0-1), le Gym (deuxième de Ligue 1) pouvait creuser l’écart. Mais il a été dominé dans les grandes largueurs par le HAC (3-1), ce samedi. Alors que les hommes de Francesco Farioli n’avaient pas encore mis en place leur jeu de possession, les Havrais ont rapidement fait comprendre qu’ils ne souhaitaient pas se laisser endormir. Sur une frappe peu académique de Mohamed Bayo, Marcin Bułka s’est rendu coupable d’une faute de main et a vu Emmanuel Sabbi surgir à toute vitesse pour donner le ton d’entrée (1-0, 5e). Impérial dans l’autre surface, Arthur Desmas est quant à lui rapidement sorti dans les pieds de Rosario (14e) puis a détourné deux tentatives de Jérémie Boga (19e et 31e). Sur une remise de ce dernier, Rosario a également eu une autre balle d’égalisation finalement vendangée et sauvée sur la ligne par Étienne Youté (28e).

Après avoir fait le dos rond, Le Havre est ressorti de son camp et s’en est remis à une frappe enroulée parfaite de Sabbi pour doubler la mise (2-0, 35e). Au retour des vestiaires, le club doyen a continué de faire exploser la meilleure défense du championnat : dépassé par Loïc Nego, Melvin Bard a concédé un penalty transformé par Bayo (3-0, 51e). Face à des Niçois amorphes, le HAC s’est alors procuré une nouvelle occasion par l’intermédiaire de Josué Casimir avant que Bulka n’évite le naufrage des siens (67e). Plutôt en vue lors du premier acte, les Aiglons ne se sont jamais relevés du troisième but havrais et n’ont plus inquiété Desmas en affichant une certaine frustration. Jean-Clair Todibo, sur les nerfs depuis de longues minutes, est ainsi venu se frotter à Samuel Grandsir et a provoqué la double expulsion (81e). Tom Louchet, de son côté, a profité d’une fin de match sans grand enjeu et marquée par les espaces pour inscrire son premier but professionnel (3-1, 90e + 1). Pas de quoi faire trembler les Havrais.

Pour une fois qu’un match de Nice n’est pas ennuyant…

Le Havre (4-3-3) : Desmas – Sangante, Youté, Lloris, Opéri – Nego, Targhalline (Touré, 65e), Kechta (Kuziaev, 83e) – Casimir (Grandsir, 73e), Bayo (Ayew, 83e), Sabbi (Joujou, 65e). Entraîneur : Luka Elsner.

Nice (4-3-3) : Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, Bard (Perraud, 61e) – Boudaoui, Ndayishimiye (Sanson, 46e), Rosario – Guessand (Baldé, 61e ; Louchet, 74e), Laborde, Boga. Entraîneur : Francesco Farioli.