Pronostic Bordeaux Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux enchaîne face à Bastia

La lutte pour la montée bat son plein en L2, puisque Bordeaux, Metz et Sochaux sont tous dans un mouchoir de poche. Actuellement, le club girondin occupe la 2e place avec 7 points de retard sur le Havre, mais jette surtout un œil dans le rétroviseur où Metz est à 2 unités et Sochaux à 4. Lancé dans son opération retour en L1, Bordeaux se montre solide puisqu’il vient d’aligner 6 journées de suite sans perdre de rencontre. Tenu en échec par Saint-Étienne (1-1) et Sochaux (1-1), le club girondin a ensuite battu Nîmes (1-0) grâce à Josh Maja. Sur leur lancée, les Bordelais sont allés s’imposer lundi à Guingamp (0-1) sur une réalisation de Fransergio. Cette victoire logique confirme la montée en puissance des hommes de David Guion dans cette dernière ligne droite.

En revanche, Bordeaux fait face à un gros test ce samedi avec la réception de Bastia. En effet, la formation corse accuse seulement 5 points de retard sur la formation bordelaise. Sur une excellente dynamique, le Sporting est sur une belle série de 6 journées sans la moindre défaite comme Bordeaux. Bastia a même remporté 4 de ses 5 derniers matchs. Le week-end dernier, les Corses ont marqué les esprits en s’imposant à domicile face à Sochaux (3-2). Lors de cette rencontre, les Bastiais se sont retrouvés menés au score, mais ont fait la différence en seconde période avec des buts de Magri et Djoco. La bande à Brouard est déterminée à jouer sa carte et cela passe par un succès à Bordeaux. Mais à l’expérience et avec sa solidité défensive (0 but concédé sur ses deux derniers matchs), Bordeaux devrait prendre le dessus sur une équipe bastiaise en forme.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

