La rencontre Bordeaux-Bastia entachée d’une affaire de racisme 

Ce samedi, les Girondins de Bordeaux ont battu Bastia au Matmut-Atlantique, dans une rencontre électrique de la 30e journée de Ligue 2 (2-0). Les dernières minutes du match ont été marqué par une énième échauffourée qui a entraîné les expulsions de Migouel Alfarela côté bastiais et Malcom Bokele côté girondins. L’attitude de ce dernier, qui dans un premier temps a empêché les joueurs du Sporting de jouer rapidement un coup franc avant d’en rajouter sur un contact pour provoquer l’expulsion de son adversaire, a entraîné une vague d’énervement des supporters corses sur les réseaux sociaux. Plusieurs messages de menaces et d’insultes, certaines à caractère raciste, lui ont été adressés sur son compte Instagram après le coup de sifflet final. Le club au scapulaire a rapidement pris la défense de son jeune joueur de 20 ans, ne s’excluant pas de lancer « les poursuites possibles pour que les faits survenus ce jour ne restent pas impunis », lit-on dans le communiqué du club publié après la rencontre.

Ce lundi, c’est la Fédération camerounaise de football qui s’est rangée derrière son Lion indomptable (1 sélection) en lui exprimant « sa solidarité et lui apportant tout son soutien ». Dernier épisode mais peut-être pas épilogue ce bien triste spectacle, ce mardi avec la réaction du Sporting Club de Bastia. Via un communiqué le club corse rappelle qu’il « condamne de manière claire et nette toute forme de racisme ou de discrimination comme il l’a toujours fait » mais ajoute ne pas vouloir se « laisser salir ». « Le Sporting ne peut laisser salir son image par la communication ambiguë de Bordeaux qui laisserait penser que des joueurs, des membres du staff ou des supporters présents au stade aient proféré des insultes racistes. Dès lors, le club se réserve le droit d’engager immédiatement des poursuites judiciaires contre toute personne mettant en cause le club. »

Après un match nul et une défaite face à Bordeaux cette saison, Bastia espère toujours battre les Girondins, quitte à attaquer sur un autre terrain que celui du football.

