Thiago Motta ne sera pas le prochain entraîneur du Barça, voici pourquoi

Les soirées catalanes ont l’air bien agitées.

Ce samedi, après une lourde défaite du FC Barcelone face à Villareal en Liga (3-5), Xavi, l’entraîneur des Blaugrana a annoncé qu’il partirait en fin de saison. Depuis cette bombe, de nombreux noms sont affiliés au FC Barcelone. Parmi eux se trouve Thiago Motta, ancien de la maison catalane (1999-2007) et en pleine ascension dans son nouveau rôle d’entraîneur à Bologne. Mais selon Albert Lesàn, journaliste pour le diffuseur catalan 8TV, il ne sera pas le successeur de Xavi et cela, pour une raison bien particulière.

« Un jour, j’étais à la Sala Bikini (une discothèque de Barcelone, NDLR) et Thiago Motta était là, avec Deco et d’autres coéquipiers. Pour faire une blague, il a pris un extincteur et en a pulvérisé le contenu dans toute la salle, pensant que c’était drôle, raconte ainsi Lesàn dans l’émission Rondeando. Mais, je vous le dis, il y avait des personnes asthmatiques présentes, ainsi qu’un groupe de karatékas qui voulaient le tuer. C’est une histoire vraie, il y a des témoins ». L’information vaut ce qu’elle vaut, mais Motta qui asperge ses joueurs pour célébrer un titre à Barcelone, on ne demande qu’à voir ça.

Albert Lesán expone porque Thiago Motta no puede ser entrenador del Barça 💥"Cogió un extintor en la sala Bikini" pic.twitter.com/W820C0xiom — Rondeando (@Rondeando8tv) January 30, 2024

On est pas passé loin de voir Motta sur le banc d’une prison plutôt que celui du Genoa.

Xavi prévient déjà son successeur de la difficulté d’entraîner le Barça