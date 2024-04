Pronostic Bastia Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia enchaîne face à Dunkerque

Bastia connait un exercice compliqué puisque la formation corse lutte pour son maintien. L’an passé à la même époque, le club corse était engagé dans la course à la montée et avait fini en 4e position. Pas au mieux, le Sporting n’est pas dans la zone rouge. Du fait des difficultés rencontrées par Bastia, les dirigeants ont misé notamment sur Laslandes pour suppléer Brouard. L’ancien joueur d’Auxerre ou Bordeaux a tout d’abord connu des résultats intéressants avant d’enchainer deux défaites de rang face à Troyes et St Etienne. Au plus mal, les Bastiais se sont repris le week-end dernier en s’imposant sur la pelouse de Laval (1-2), avec un but de Conte en fin de match. A la suite de ce succès, le Sporting est remonté à la 15e place et compte 3 points de plus que le 1er relégable.

En face, Dunkerque a été le tube du début d’année 2024 en L2. Englués dans la zone de relégation, les promus dunkerquois ont profité du mercato hivernal pour se renforcer. Ces apports ont été immédiatement bénéfiques puisque Dunkerque a enchainé les prestations abouties, qui lui ont permis de passer de l’avant-dernière place à celle de 14e. Actuellement, les hommes de Castro possèdent 4 points de plus que le premier relégable. Meilleure formation de Ligue 2 en 2024, Dunkerque a connu un coup d’arrêt le week-end dernier en s’inclinant à domicile face à Annecy qui va également mieux (0-2). Revigoré par son succès à Laval et dans un Furiani souvent chaud, Bastia pourrait sortir victorieux de ce duel face à un autre mal classé, Dunkerque.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

