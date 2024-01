Bounedjah sauve l’Algérie face au Burkina Faso

Algérie 2-2 Burkina Faso

Buts : Bounedjah (51e et 90e+5) pour les Fennecs // Konaté (45e+3) et Traoré (72e) pour les étalons

Une statue pour Bounedjah !

Sous la chaleur étouffante du Stade de la Paix de Bouaké et ses 35 degrés, les hommes de Djamel Belmadi ont eu chaud face au Burkina Faso, mais ont trouvé les ressources pour rêver encore à une qualification pour les huitièmes de finale (2-2). En début de match, l’Algérie se nourrit essentiellement des erreurs de son adversaire tandis que Baghdad Bounedjah et Youcef Belaili se montrent les plus remuants. Sur une longue ouverture mal lue par Dayo, Bounedjah n’est d’ailleurs pas loin d’ouvrir le score (27e). Le manque de précision et de justesse dans les 30 derniers mètres se fait toutefois ressentir de part et d’autre même si l’intensité ne manque pas. Ce sont finalement les Etalons qui frappent les premiers. Sur une magnifique ouverture de Fessal Tapsoba, Mohamed Konaté ouvre le score d’une sublime tête plongeante à la Robin Van Persie (0-1, 45e+3).

Au retour des vestiaires, les Fennecs reviennent avec de meilleures intentions. A deux doigts d’être menés 2-0, après une frappe de Touré (49e), ils égalisent grâce au renard des surfaces maison : Bounedjah. Après un cafouillage, l’attaquant pousse la balle au fond des filets et libère les siens (1-1, 51e). Si les champions d’Afrique 2019 multiplient les occasions par Bounedjah ou Amoura, ils n’arrivent pas à tromper un Koffi vigilant. Pire : suite à une faute d’Aït-Nouri sur l’ancien marseillais Issa Kaboré, Bertrand Traoré, à peine entré en jeu, marque sur pénalty et plonge l’Algérie dans l’angoisse (1-2, 72e). Après 20 minutes à pousser pour égaliser en fin de match, c’est l’homme du jour qui enfile de nouveau sa cape de héros. Sur un corner d’Ounas, Bounedjah place une tête rageuse et délivre les siens (2-2, 90e+5). Tout reste à faire pour la qualification.

Depuis son titre en 2019, l’Algérie n’a plus gagné un match à la CAN.

Algérie (4-1-4-1) : Mandrea – Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri – Bentaleb (Slimani, 81e) – Mahrez (Ounas, 74e), Zerrouki, Belaili (Chaibi, 74e), Feghouli (Amoura, 46e) – Bounedjah. Entraîneur : Djamel Belmadi.

Burkina Faso (4-4-2) : Koffi – Nagalo (Djiga, 84e), Dayo, Kaboré, Yago – E.Tapsoba, Touré, Guira (Ouedraogo, 39e), Sangaré (Salou, 83e) – F.Tapsoba (Badolo, 84e), Konaté (Traoré, 64e). Entraîneur : Hubert Velud.

