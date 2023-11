Pronostic Pérou Venezuela : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026

Le Venezuela enfonce le Pérou

Présent au Mondial 2018 en Russie et proche de se qualifier pour le Qatar 2022 (barragiste malheureux), le Pérou connaît une entame de qualification très compliquée. En effet, après 5 journées disputées, les Péruviens n’ont pris qu’un point et se retrouvent en dernière position avec 4 unités de retard sur le dernier qualifiable. De plus, et très inquiétant, los Incas n’ont toujours pas inscrit le moindre but. Lors de la dernière journée, le Pérou se déplaçait sur le terrain de la lanterne rouge avec l’espoir de se relancer. Au final, les Péruviens se sont inclinés contre la Verde (2-0) qui n’avait pas remporté le moindre match jusque-là. Los Incas manquent de talent et doivent s’appuyer sur les Lapadula, Guerrero ou Advincula, qui ont tous dépassé la trentaine, voire la quarantaine pour l’ancien attaquant du Bayern.

En face, le Venezuela est l’une des surprises de ce début des éliminatoires. La Vinotinto occupe actuellement la 4e place avec 8 points et devance des sélections comme le Brésil, le Chili ou l’Equateur. Dernier de cette poule AmSud des derniers éliminatoires pour le Mondial 2022, les Vénézuéliens se sont seulement inclinés lors de la 1ère journée face à la Colombie (1-0) et sont invaincus depuis. En effet, ils ont battu ensuite le Paraguay (1-0) et le Chili (3-0) pour deux nuls contre le Brésil (1-1) et l’Equateur (0-0). Sur la lancée de son excellente entame, la Vinotinto veut ramener un résultat de ce déplacement au Pérou. Pour cela, elle va s’appuyer sur les Rondon, Rincon, Casseres, ou Herrera. Solide depuis l’entame de ces qualifications, le Venezuela devrait prendre au moins le point du nul au Pérou qui a perud 4 de ses 5 premiers matchs.

