L'illustre Fernando Aristeguieta tire sa révérence

El Vikingo referme la page du foot.

Connu dans l’Hexagone pour avoir évolué plusieurs saisons au FC Nantes au début des années 2010 (puis plus brièvement au Red Star par la suite), Fernando Aristeguieta a décidé de raccrocher les crampons. Âgé de 31 ans, le Vénézuélien était récemment revenu dans son club de cœur, le Caracas FC, où il avait commencé sa carrière professionnelle. Après seulement trois petits matchs dans le championnat domestique cette saison, l’attaquant a annoncé ce samedi dans un message sur X qu’il mettait un terme à sa carrière : « Le jour est venu de clore une belle étape. J’étais très heureux de jouer au football. J’emporte avec moi des souvenirs spectaculaires qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Il est temps d’ouvrir de nouvelles voies professionnelles dans le football. Maintenant, depuis la ligne de touche. »

Llegó el día de cerrar una etapa bellísima. Fui muy feliz jugando fútbol. Me llevo recuerdos espectaculares que me acompañarán por siempre. Es momento de abrir nuevos caminos profesionales dentro del fútbol. Ahora desde la raya. pic.twitter.com/Di2RArG4iA — FernandoAristeguieta (@Feraristeguieta) October 27, 2023

La dernière phrase semble sans équivoque et laisse croire qu’une carrière d’entraîneur est désormais dans les plans. En attendant d’autres projets ? Dans un entretien accordé en 2017 à So Foot, El Vikingo avait laissé entendre qu’il ambitionnait une carrière d’écrivain après son expérience en tant que footballeur, lui qui écrivait déjà des nouvelles à l’époque. « Je crois que l’idée que les footballeurs n’aient pas d’activité intellectuelle est un cliché. Le footballeur ou le sportif en général est mal vu par la société parce qu’il n’a pas étudié. Mais étudier ne devrait pas être vu comme une obligation, mais comme une chance. […] Je crois qu’il y a une perception erronée qui fait du footballeur quelqu’un d’idiot ou en tout cas quelqu’un de complètement déconnecté de toute considération d’ordre intellectuel. C’est faux et assez dur pour le footballeur », disait-il, alors âgé de 24 ans.

Le prochain chapitre s’annonce passionnant.

Pronostic Venezuela Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026