Pronostic Venezuela Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

Le Venezuela solide à domicile contre le Chili

Annoncé comme l’une des plus modestes sélections sud-américaines, le Venezuela réalise des débuts d’éliminatoires pour le Mondial 2026 plutôt intéressants. En effet, la Vinotinto s’était inclinée lors de la première journée en Colombie (1-0) sur le plus petit des scores mais est invaincu depuis. Après ce revers, les Vénézuéliens se sont repris en dominant le Paraguay (1-0) grâce à une réalisation de Rondon au bout du temps additionnel par l’entrant Bello. La semaine passée, la sélection vénézuélienne a marqué les esprits en accrochant le Brésil (1-1) lors de la dernière journée. Lors de cette rencontre, la Vinotinto a affiché un très bel état d’esprit pour égaliser à quelques minutes de la fin. Dans cette équipe, on retrouve les Salomon Rondon, le capitaine Rincon (ex-Toulouse) ou le Toulousain Casseres.

En face, le Chili a été absente des 2 derniers Mondiaux et espère retrouver son lustre d’antan lors de ces qualifs’ pour le Mondial 2026. Mal rentrés dans ces éliminatoires, les Chiliens s’étaient inclinés en Uruguay (3-1) avant de partager les points à domicile contre la Colombie (0-0). Finalement, les partenaires d’Alexis Sanchez se sont repris en fin de semaine dernière en dominant le Pérou (2-0) en faisant la différence dans les 20 dernières minutes avec des buts de Diego Valdez et Marcelino Nunez. Grâce à ce succès, la Roja est remontée en 5e position avec 1 seul point de retard sur le 3e, la Colombie. Avec le passage du Mondial à 48 équipes, les 6 premiers seront qualifiés, le 7e jouera un barrage. Dans cette sélection, on retrouve les Brereton Diaz, Maripan, Medel, ou l’essentiel Sanchez. A domicile, le Venezuela devrait confirmer sa bonne entame en tenant au moins le point du nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

