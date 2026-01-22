S’abonner au mag
On a trouvé pire panenka que celle de Brahim Díaz

Brahim Díaz a déjà fait des petits. Auteur d’une panenka manquée en finale de la CAN face au Sénégal (0-1), le Marocain aurait pu être le détenteur de la pire tentative de ce début d’année 2026. Grand bien lui fasse, il a trouvé un camarade de galère du côté de Montevideo, à l’Estadio Centenario. La rencontre opposant Peñarol à Colo-Colo comptant pour la compétition estivale (eh oui, c’est l’été là-bas) de la Serie de la Plata a été le théâtre d’un chef-d’œuvre de technicité improbable.

Alors que les deux équipes doivent se départager aux tirs au but (1-1), l’attaquant de Colo-Colo Cristián Zavala s’élance pour frapper le sixième penalty… Et Zavala de travers, avec une pichenette toute molle, toute nulle, toute captée par le gardien, offrant une contrefaçon de la panenka de Díaz au continent sud-américain.

Une panenka faucheuse de genou

Mais ce n’est pas tout. On pensait que le spectacle allait s’arrêter là, mais le plus insolite se produit après ce risible échec. On peut observer le coéquipier d’Arturo Vidal se tenir le genou puis s’asseoir sur la pelouse le visage crispé de douleur. Alors, simulation ou vraie blessure ?

Quoi qu’il en soit, c’est son équipe qui a finalement eu le plus de « réussite » en remportant cette séance de tirs au but 4-3 après 18 tentatives au total. Selon La Tercera, 11 penaltys ont été manqués pendant cette période de tirs au but.

C’est ça, le football qu’on aime…

Deux adolescents sont morts lors d’un match de Copa Libertadores au Chili

