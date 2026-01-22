C1 : Marseille et Monaco sur la sellette, deux qualifiés d'office pour les huitièmes

Zéro pointé pour nos clubs français. On aurait sans doute préféré faire le bilan de nos représentants de manière un peu plus sereine après cette septième journée de C1. Le problème, c’est que le PSG, Monaco puis Marseille se sont successivement fait giflé par leurs adversaires respectifs (Sporting, Real Madrid et Liverpool). Un trio luso-hispano-anglais qui a fait voir bien des misères aux porte-étendards de notre Liguain, avec en clou du spectacle une cinglante défaite de l’OM à domicile contre Liverpool.

Résultat : l’OM est 19e et mal placé parmi les barragistes, tout comme Monaco juste derrière (21e). Défaite interdite et résultat obligatoire pour le FC Côte d’Azur (l’ASM reçoit la Juve quand l’OM ira à Bruges). Les conséquences d’une défaite sont moindres pour Paris (6e), qui devra néanmoins assurer sa place dans le top 8 à domicile contre Newcastle. En parlant de haut de tableau, deux écuries peuvent tranquillement dormir sur leurs deux oreilles. Il s’agit d’Arsenal (solide premier) et du Bayern, victorieux de l’Union saint-gilloise, 2e et assuré comme les Londoniens de s’éviter le fardeau des barrages et de patiemment se préparer pour les huitièmes.

Arsenal and Bayern München through to the round of 16 ✅ How things look after MD7 👇#UCL pic.twitter.com/fr0UNGvW4G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026

13 équipes assurées de disputer les barrages, 4 éliminées

Dans le second wagon de ceux qui vivront la dernière journée un peu plus sereinement, il y a les 13 formations assurées de disputer un barrage. Le PSG en fait partie, au même titre que les formations situées entre la 3e et la 15e place : Real Madrid, Liverpool, Tottenham, Paris, Newcastle, Chelsea, Barcelone, Sporting, City, Atlético, Atalanta, Inter et Juve.

Il reste tout de même un enjeu pour ces formations : se placer le plus haut possible pour espérer au mieux un top 8 (synonyme de huitième), un statut de tête de série en cas de barrage ou au pire une qualification sèche (sans le statut de tpete de série, donc). À l’inverse, quatre formations sont définitivement éliminées de la compétition, dont deux ce mercredi soir : Francfort (33e), Slavia Prague (34e), en plus de Villarreal (35e) et le Kairat (36e et dernier).

Croisons les doigts pour le 3 sur 3 français !

