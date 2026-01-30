Ces éliminations épiques des clubs français en Coupes d'Europe

La soirée infernale vécue par l’OM à Bruges ce mercredi a rappelé une chose : les clubs français maîtrisent l’art de la dramaturgie et des scénarios improbables dans leurs éliminations européennes ces dernières années. Petit florilège.

→ La presque remontada de l’OL

OL-Ajax (3-1), Demi-finales de C3 2016-2017

Un naufrage 4-1 à l’aller et une ouverture du score amstellodamoise au retour, pour une presque remontée qui aurait pu devenir légendaire avec une prolongation sans la maladresse de dernière minute de l’ami Bertrand Traoré. Pep Genesio si près d’un trophée européen, les regrets sont éternels.

Note : 5/10. Plus personne n’y croyait après l’aller, l’espoir avait sonné comme une victoire.

→ Video(ton) gag pour les Girondins

Videoton 1-0 Bordeaux, 3e tour préliminaire de C3 2017-2018

À l’époque, on écoutait (ou subissait) Despacito et les Girondins de Bordeaux disputaient des matchs de Ligue Europa. Enfin, ils essayaient. Parce que Videoton, ça rime avec saumon, tonton, carton, mais surtout désillusion, avec en prime un but de Stopira (rien à voir avec Yannick) pour crucifier les Girondins, qui ne savaient pas encore que c’était la belle époque sans Gérard Lopez.

Note : 7/10. La grande classe de se faire sortir début août par un club qui changera de nom un an plus tard.

→ Le Diable s’habille en Rashford

PSG-Manchester United (1-3), 8es de finale de C1 2018-2019

Un canapé, David Bellion, Mark the Ugly, des bières tièdes et une nouvelle élimination absurde pour le PSG, deux ans après la remontada. La main de Kimpembe, la clim de Rashford et même l’entrée en jeu de Tahith Chong. Une œuvre d’art supplémentaire pour le Louvre de la lose.

Note : 8,5/10. Se faire sortir par ce Manchester United diminué qui se fera tarter en quarts par le Barça. Franchement.

<iframe loading="lazy" title="PSG - MANCHESTER UNITED avec David Bellion - SO FOOT REPLAY #1" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/DEN6PNS6YcU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ La loi de Bernabeu et de Benzema pour le PSG

Real Madrid-PSG (3-1), 8es de finale de C1 2021-2022

Ah, l’époque où le PSG inventait des folies pour se faire sortir dès les huitièmes de finale… Merci à Karim Benzema d’avoir inscrit ce triplé pour que le véritable ADN parisien soit respecté un peu plus longtemps.

Note : 7/10. C’est peut-être le soir où on s’est vraiment dit qu’ils n’y arriveraient jamais. En plus de tous les autres.

→ Un bourreau nommé Højbjerg pour l’OM

OM-Tottenham (1-2), Phase de groupe de C1 2022-2023, J6

Face à Bruges, l’OM a fait tourner dans son camp pour essayer de « gérer » le 3-0 ; trois ans plus tôt, contre Tottenham, le Marseille d’Igor Tudor s’était jeté dans la gueule du loup en essayant de… marquer (concept complètement dingue dans un match de foot). Résultat : un coup de poignard de Pierre-Emile Højbjerg (tiens, tiens) à la 95e minute pour priver les Marseillais d’une nouvelle aventure en Ligue Europa avec une troisième place de groupe. À jamais les maudits.

Note : 7/10. Si c’était pour faire n’importe quoi en C3, non merci.

→ Monaco, douche froide à domicile

Monaco-Bayer Leverkusen (2-3, 3 TAB 5), 16es de finale de C3 2022-2023

Qu’est-ce qui pouvait bien arriver à Monaco après avoir signé un joli succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen dans la première manche ? Une belle baffe en retour, pardi ! Trois buts en 20 minutes, dont un penalty de Wissam Ben Yedder pour laisser l’ASM dans le coup et même un pion de Breel Embolo en fin de partie pour arracher une prolongation qui ne se profilait plus. C’est surtout la séance de tirs au but que tout le monde attendait, et à ce petit jeu-là, les clubs français sont injouables : Eliot Matazo rate sa tentative, les cinq tireurs du Bayer font trembler les filets et le club de la Principauté prend la porte.

Note : 3/10. Franchement, c’est dur, mais il manque un petit drama pour s’enflammer.

→ Le mauvais tour de Trubin… à Rennes

Rennes-Shakhtar Donetsk (2-1, 4 TAB 5), 16es de finale de C3 2022-2023

Les larmes de Jeanuël Belocian, 18 ans, après avoir lâché le CSC le plus improbable de sa carrière (oui, déjà) à la 119e minute d’un match dans lequel le Stade rennais tenait sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. C’est tout ? Non, un certain Anatoliy Trubin, si ça vous dit quelque chose, qui se décide à se transformer en mur devant trois tireurs rennais lors de la séance fatidique. Gla gla gla, il fait froid au Roazhon Park.

Note : 8/10. Tout ça contre une équipe à court de compétition et obligée de s’adapter dans un contexte de guerre.

→ L’OM dans la Panade

OM-Panathinaïkos (2-1, 3 TAB 5), 3e tour préliminaire de C1 2023-2024

Un match aller honteux, un match retour que Marseille aurait dû gagner 5-0 et donc un penalty à la neuvième minute (!!!) du temps additionnel pour permettre au Panathinaïkos de s’offrir une prolongation inespérée, puis une séance de tirs au but, pour calmer le Vélodrome et donner un avant-goût de l’histoire marseillaise de Marcelino. Plus dure la vie.

Note : 8,5/10. Personne n’a envie de vivre un truc pareil au mois d’août, quand il fait beau, chaud et qu’on a des rêves dans la tête.

→ Sous la pluie de Fribourg

Fribourg-Lens (3-2 AP), Barrages de C3 2023-2024

Ils mènent 2-0 à la pause de cette deuxième manche, le boulevard vers les huitièmes s’ouvre et voilà que Lens se fait cuisiner par Fribourg, armé de la sauce Sallai et d’un but cruel en prolongation. Se faire sortir en barrages de Ligue Europa, c’est un plat qui se mange gras.

Note : 7,5/10. Ce Racing méritait une prolongation d’émotions.

→ Coucou Dibu, coucou

Lille-Aston Villa (2-1, 3 TAB 4), Quarts de C4 2023-2024

Depuis décembre 2022, personne n’a envie de vivre une séance de tirs au but contre Emiliano Martinez. Personne sauf le LOSC, qui avait fait le plus dur contre Aston Villa et qui se fait planter à la 87e pour laisser le grand méchant Dibu se préparer à torturer psychologiquement les tireurs lillois et tout un stade. Pfiou.

Note : 6/10. Une copie trop propre, trop conventionnelle pour un club français, c’est du déjà-vu. Sûrement un coup de ChatGPT.

As expected, Aston Villa goalkeeper Emiliano Martinez gets a hostile welcome from the Lille fans. Argentina’s No.1 is public enemy No.1 in France for his antics in the World Cup final in Qatar.pic.twitter.com/bXD2dCFe7F — Get French Football News (@GFFN) April 18, 2024

→ Tonnerre sur Brest

PSG-Brest (7-0), Barrages de C1 2024-2025

Il vaut mieux perdre une fois 7-0 après avoir perdu 3-0 que sept fois 1-0 après avoir perdu trois fois 1-0. Bref, vous avez l’idée.

Note : 0/10. Petits joueurs, ces Ty Zefs. Ils ne veulent pas faire comme tout le monde et inventer ?

→ Old Trafford, le théâtre du cauchemar de l’OL

Manchester United-OL (5-4 AP), Quarts de finale de C3 2024-2025

Il y avait 4-2 pour Lyon à la 113e minute, puis le tableau d’affichage affichait 5-4 pour Manchester United à la 121e. Que dire de plus ? C’est l’OL, c’est le foot.

Note : 10/10. Avec un supplément regrets de ne pas avoir eu le droit aux crampes de Nemanja Matić, laissé sur le banc.

MAIS QU'EST-CE QU'IL VIENT DE SE PASSER ?? 😱😱 L'OL menait 4-2 en prolongations et Manchester United vient de remonter et mène maintenant 5-4 🤯#MUFCOL | #UEL pic.twitter.com/vIsHb5fsBi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025

→ Une soirée en enfer pour l’OM

Bruges-OM (3-0), phase de groupes C1 2025-2026, J8

Faut-il vraiment prendre encore le temps de raconter ce drame joué en deux actes ? Deux journées plus tôt, l’OM était en position très favorable avec une différence de buts de +3, une semaine plus tard, voilà les Phocéens au tapis. Une débâcle grandeur natures sur la pelouse de Bruges et le but d’un gardien, Anatoliï Trubin, au bout du bout du temps additionnel à 2000 kilomètres de là vécu dans les vestiaires de l’enceinte belge. Et Marseille défia toutes les probabilités (5% de ne pas voir les barrages). Prends ça, le bac de maths.

Note : 11/10, on ne peut que s’incliner.

Ils auraient pu être cités : le 3-3 entre Benfica et Monaco en 2025 ; l’élimination de Nice contre Bâle en quarts de finale en 2023 ; la double confrontation de Monaco contre le PSV en tour préliminaire de C1 en 2022 ; l’autre élimination de Monaco contre le Shakhtar à cause d’un CSC de Ruben Aguilar en 2021 ; la règle oubliée de tous annulant le but de Lorenz Assignon pour Rennes contre Villarreal et envoyant les Bretons en barrages de C3 (contre Milan) plutôt qu’en huitièmes ; le double fiasco contre les clubs de Moscou de l’OL et Nice en 2018…

