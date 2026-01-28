Ces matchs qui peuvent changer le destin des clubs français en C1

Voilà qui aurait pu nous faire accrocher aux cours de maths. Grâce à un modèle savamment bricolé par Julien Guyon, professeur de maths appliquées à l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC), assisté de deux étudiants (Oscar Pécoud-Gatti et Paul Vandercoilden), on sait désormais précisément quels seront les matchs auront le plus d’impact sur la qualification ou non des clubs français. Leur modèle se base sur les scores Elo actualisés des 36 équipes engagées ainsi que l’avantage du terrain pour considérer chaque scénario possible en s’appuyant sur un million de simulations.

Le PSG : gagner et dormir tranquille

Sixième au classement, le PSG aurait pu être déjà peinard. Mais une défaite mal tombée à Lisbonne face au Sporting (2-1) est venue remettre un léger coup de pression. Paris n’est donc pas encore officiellement en huitièmes, même si les chiffres restent largement favorables. Selon le modèle Guyon, le PSG a 67,3 % de chances de finir dans le top 8 avant même de jouer Newcastle (7e). Si un nul pourrait compliquer l’affaire, une victoire suffira à sceller leur qualification. D’après les maths, le match à surveiller en priorité est Manchester City-Galatasaray avec 5,5 % d’impact sur le destin parisien.

L’OM : « play-offs » assurés

À Marseille, l’ambiance est nettement plus détendue. Dix-neuvièmes, les Olympiens se déplacent à Bruges avec 92,1 % de chances de voir les play-offs, peu importe le résultat. Un match nul à Bruges leur assure une qualification à 100 %. Même une défaite laisse encore 82,8 % de chances de finir dans le top 24. S’ils veulent quand même se rassurer, les Marseillais pourront jeter un œil sur : FC Barcelone-FC Copenhague (le match le plus influent, 13,4 %) ou Ajax-Olympiakos (11,4 %).

Monaco : sans filet de sécurité

C’est du côté de la Principauté que la tension sera la plus palpable. Monaco (21e) reçoit la Juventus (15e) et, contrairement à l’OM, rien n’est garanti. Sur le papier, les Monégasques ont 76,6 % de chances d’accrocher les barrages mais une défaite contre la Juve ferait chuter les chances de top 24 à 34,1 %. Même un match nul n’offre pas une sécurité absolue (98,6 %). Monaco devra jouer avec un œil sur le terrain et l’autre sur trois matchs clés : Naples-Chelsea (11,1 %), PSV-Bayern Munich (10,9 %), Bilbao-Sporting (10,8 %).

