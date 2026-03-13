Álvaro Arbeloa déclare sa flamme à deux joueurs de son équipe

Le nouvel album de Bruno Mars ne s’écoute plus quand on a entendu de telles déclarations d’amour. Si Thibaut Courtois a pu compter les brins de pelouse lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (3-0), il n’avait pas besoin de sortir le grand jeu pour charmer son entraîneur Álvaro Arbeloa. L’ancien latéral droit des Merengues est bien épris du géant belge depuis longtemps.

En conférence de presse, le coach madrilène s’enflamme : « J’ai joué avec certains des meilleurs gardiens du monde. Je pense qu’ils n’ont pas seulement figuré parmi les meilleurs gardiens du monde, mais qu’ils ont été considérés comme certains des meilleurs gardiens de l’histoire, mais ce que fait Thibaut Courtois, je ne l’ai vu chez personne. Je l’ai dit l’autre jour et je le maintiens : pour moi, il n’y a pas de débat avec aucun gardien et nous sommes sûrement face au meilleur gardien de l’histoire du Real Madrid. »

Arbeloa, ce gros loveur

Et il ne s’arrête pas là. Pris dans un élan sentimental, Arbeloa s’enflamme au sujet de Manuel Ángel, un gamin tout frêle de 1,70 mètre issu du Castilla, qui a disputé ses premières minutes en Ligue des champions mercredi.

« Je pense que pour Manuel Ángel, à mes yeux, sa taille est celle de son cœur, qui est un cœur énorme, s’émeut le tacticien du Real Madrid. J’ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de footballeur de jouer avec des joueurs merveilleux. Nous avons été champions du monde et d’Europe avec des joueurs qui ne dépassaient pas 1,70 mètre, et là, personne ne s’inquiétait de savoir s’ils étaient grands, petits ou comment ils étaient. C’étaient des joueurs sensationnels. »

À deux doigts de réécrire Risk It All.

Ferland Mendy re-re-re-rechute