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Les Vertes ont un nouveau coach

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Les Vertes ont un nouveau coach

Des Vertes et des pas mûres. En un mois, l’AS Saint-Étienne aura changé ses deux coachs. Après avoir accueilli Philippe Montanier chez les gars, l’ASSE accueille Yannick Chandioux chez les filles. L’ancien coach des mecs de Montceau, emmenés jusqu’en demi-finale de coupe de France en 2007, prend la suite de Sébastien Joseph. Ce dernier a été licencié par son club après avoir été mis à pied, coupable d’avoir insulté une arbitre à la fin du derby contre l’OL Lionnes, début février. Son adjoint Tom Bouvier avait pris le relais.

Opération maintien

À 50 piges, Chandioux a été nommé entraîneur jusqu’à la fin de la saison. Il a cinq matchs pour maintenir les Vertes en Première Ligue. L’ancien entraîneur des filles de Dijon a également coaché Montpellier, participant à la montée et au maintien en D1 des Bourguignonnes et les belles saisons des Montpelliéraines.

Le club forézien lutte pour ne pas descendre en Seconde Ligue. Sainté est actuellement onzième sur douze, à trois points de Lens, première équipe non relégable.

Ce n’est pas impossible, mais c’est galère.

L’AS Saint-Étienne licencie officiellement son entraîneur

UL

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