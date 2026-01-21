Le PSG et les défaites du mercato

Au-delà des performances relativement coupables de ses recrues estivales à Lisbonne, le PSG semble buté sur la justesse, au moins numérique, d’un effectif qui n’a certainement pas assez été renforcé cet été. Luis Campos ferait mieux de ne pas chômer d'ici fin janvier.

Il y avait quelque chose de paradoxal à voir la feuille de match du Paris Saint-Germain avant le coup d’envoi face au Sporting. Des sept remplaçants, on trouvait seulement cinq joueurs de champ : Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Noah Nsoki. Certes, Paris comptait ses absents. Des CANeurs encore en vadrouille, Ibrahim Mbaye et Achraf Hakimi ; des blessés, Joao Neves, Kang-in Lee et Quentin Ndjantou ; et même Lucas Hernandez, suspendu. Pourtant, ce qui a crevé les yeux à Lisbonne, ce ne sont pas les absents, ce sont plutôt les deux recrues hivernales, ramenées à coup de millions et qui n’ont pas brillé.

Trouver la juste mesure

On l’a compris depuis de longs mois, la fête du slip c’est fini. Plus question de se coucher devant les demandes salariales faramineuses de ses joueurs (coucou Gianluigi Donnarumma) et plus question non plus de se lancer dans des paris fous qui coûtent des dizaines de millions. Lucas Chevalier et Zabarnyi ont certes coûté cher, mais leur recrutement se voulait travaillé, réfléchi et surtout efficace. Au stade José Alvalade, ni l’un ni l’autre n’ont coché ces cases. D’un coup, le mercato d’été 2025 regarde de bien bas celui de 2024, des Doué, Pacho ou encore Neves.

On le croyait enfin lancé, mais Chevalier s’est finalement troué. Un peu sur le premier but, un peu plus encore sur le deuxième, où sa lecture de trajectoire a pris un sacré coup. Zabarnyi de son côté sortait d’une entrée correcte au poste de latéral droit contre Lille. Une bonne mi-temps qui doit certainement beaucoup plus à l’apathie lilloise au Parc qu’à des talents révélés sur le tard d’homme de couloir. Son recul frein sur le but de la victoire du Sporting étant à montrer dans toutes les écoles de…rien du tout, en fait. Il serait facile de lui tomber dessus à un poste qui n’est pas le sien, mais globalement depuis le début de saison, l’Ukrainien ne convainc pas. Reste que si leurs performances déçoivent et remettent en question la qualité du mercato estival parisien, ils ne sont pas seuls. Enfin si, et c’est bien le problème.

Des blessures et le désert

Car en jouant la carte de la sérénité et de la continuité, ne renforçant que quelques postes prioritaires, même contraints avec le cas Donnarumma, Paris a laissé d’autres vides se construire, notamment pour les joueurs de champ. À droite, même sans anticiper sa blessure à la cheville, tout le monde savait que Hakimi partirait un bon mois à la CAN. Pourtant, le PSG n’a rien fait pour y remédier. Luis Enrique peut bien expliquer devant les médias qu’il compte sur Warren Zaïre-Emery, Joao Neves ou le jeune David Boly, la réalité le confronte à ses certitudes. Devoir placer le premier cité au poste de latéral droit ce soir a finalement… affaibli le milieu. Car s’il est superbe pour son développement d’enchaîner les matchs, Senny Mayulu, qui connaît un vrai coup de moins bien, n’a pas encore l’étoffe de la parfaite rustine dans l’entrejeu. Zaïre-Emery, bien plus performant cette saison que l’an dernier, aurait certainement pu jouer ce rôle de poumon dans la capitale portugaise.

Devant, Ramos a beau parfois se montrer historiquement efficace comme supersub, lorsqu’il ne l’est pas, personne n’est là pour le titiller. Compter sur les titis pour boucher les trous a les défauts de ses qualités et on en serait presque à regretter l’absence de Quentin Ndjantou pour ce match. Flatteur pour lui, c’est sûr, inquiétant pour Paris, aussi. L’accumulation des matchs l’an dernier avait ouvert la porte à de multiples inquiétudes concernant les pépins physiques cette saison, ça n’a pas loupé. Au milieu de tout ça, Luis Campos s’en est-il inquiété ? Pour sûr que le Lusitanien a longtemps discuté avec Enrique, qui a dû lui expliquer qu’il était content avec l’effectif qu’il avait sous la main. Mais n’est-ce pas aussi le rôle de Campos de bien lire la fiabilité de l’effectif ? La seule piste hivernale pour le moment, Dro (18 ans) du Barça, est séduisante mais n’est peut-être pas la plus à même de répondre à toutes les problématiques de cette équipe.

Le coach parisien a beau (très bien) savoir faire du vieux briscard avec du jeune loup, un peu de bouteille ne ferait pas de mal à ce PSG-là. Reste donc à bien bosser au creux de l’hiver, pour ne pas se retrouver devant sa télé au printemps, même en passant un ou deux tours après la phase de ligue. Les blessures n’ont pas épargné Paris jusqu’ici, il n’y a donc pas vraiment de raison qu’elles le fassent désormais. La saison dernière, le PSG avait su combler ses manques avec l’arrivée de Kvaratskhelia pour « quelques » deniers bien placés. Il y a fort à parier que la même somme suffirait cette fois-ci à rameuter deux ou trois éléments capables d’apporter un peu plus d’options à l’équipe parisienne. Luis Campos a du boulot.

