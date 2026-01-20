S’abonner au mag
Les tops et les flops de Sporting-PSG

Par Mathieu Rollinger

Ce soir, L’Île de la tentation revenait sur M6. Et si le Paris Saint-Germain se pensait solide, il a fini par craquer face à un séduisant Sporting. Une histoire de possessivité ?

Les tops et les flops de Sporting-PSG

Tops

Capture-decran-2026-01-20-221335

Luis Suarez

Finalement, le Luis Suarez de l’OM avait des dents lui aussi.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

khvicha-kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia

Certes, il est arrivé sur la pelouse après les collègues, mais ça ne lui a pas empêché de planter son banger syndical.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Capture-decran-2026-01-20-214724

Geny Catamo

Quelques taches, mais une copie globalement propre pour finir essoré. Geny sans frotter.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

fabian-ruiz

Fabián Ruiz

Donnez-lui n’importe quoi, un ballon, un bonbec, un euro, un conseil, un salam : il vous le remettra dans l’espace.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

francisco-trincao

Francisco Trincão

François Tchin-Tchin a fait plus que regarder le PSG dans les yeux. Dans les yeux, on a dit !

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

card-22-23_0003_zaire-emery

Warren Zaïre-Emery

Bon, depuis le temps et pour tous les efforts fournis, il a peut-être gagné le droit de porter un autre numéro que le 33, le p’tit jeune, non ? En plus, le 3 est dispo et correspond parfaitement à son poste.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Flops

cards-23-24_barcola-alt4-1

Bradley Barcola

Il devrait peut-être prendre exemple sur Sébastien Lecornu : après des mois à refuser d’y avoir recours, un bon 49.3 permettrait de pouvoir enfin le faire passer, ce but en Ligue des champions.

Note de la rédaction 49.3
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_dembele-alt3-1

Ousmane Dembélé

Ah, c’est tout de suite plus dur quand on réussit tous ses contrôles

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Capture-decran-2026-01-20-214423

Ricardo Mangas

Le joueur peut être médiocre, mais entre la moustache fournie, le mulet frisé et la belle marinière revisitée, Dégaine en a déjà fait son joueur de l’année 2026.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

chevalier-1

Lucas Chevalier

Il pourra se rassurer en se disant que Gigio Donnarumma en a pris 3 contre des pêcheurs norvégiens.

Note de la rédaction 2.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

667717_illia_zabarnyi_20250922203028

Illia Zabarnyi

Il est nul mais bon, à seulement 60 millions, on ne pouvait pas en espérer beaucoup plus.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

nuno-mendes

Nuno Mendes

Juste parce qu’on en peut plus des joueurs qui ne célèbrent pas face à leur ancien club.

Note de la rédaction 0/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Par Mathieu Rollinger

