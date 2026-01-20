- C1
- J7
- Sporting-PSG (2-1)
Les tops et les flops de Sporting-PSG
Ce soir, L’Île de la tentation revenait sur M6. Et si le Paris Saint-Germain se pensait solide, il a fini par craquer face à un séduisant Sporting. Une histoire de possessivité ?
Tops
Luis Suarez
Finalement, le Luis Suarez de l’OM avait des dents lui aussi.
0 note(s)
Khvicha Kvaratskhelia
Certes, il est arrivé sur la pelouse après les collègues, mais ça ne lui a pas empêché de planter son banger syndical.
0 note(s)
Geny Catamo
Quelques taches, mais une copie globalement propre pour finir essoré. Geny sans frotter.
0 note(s)
Fabián Ruiz
Donnez-lui n’importe quoi, un ballon, un bonbec, un euro, un conseil, un salam : il vous le remettra dans l’espace.
0 note(s)
Francisco Trincão
François Tchin-Tchin a fait plus que regarder le PSG dans les yeux. Dans les yeux, on a dit !
0 note(s)
Warren Zaïre-Emery
Bon, depuis le temps et pour tous les efforts fournis, il a peut-être gagné le droit de porter un autre numéro que le 33, le p’tit jeune, non ? En plus, le 3 est dispo et correspond parfaitement à son poste.
0 note(s)
Flops
Bradley Barcola
Il devrait peut-être prendre exemple sur Sébastien Lecornu : après des mois à refuser d’y avoir recours, un bon 49.3 permettrait de pouvoir enfin le faire passer, ce but en Ligue des champions.
0 note(s)
Ousmane Dembélé
Ah, c’est tout de suite plus dur quand on réussit tous ses contrôles…
0 note(s)
Ricardo Mangas
Le joueur peut être médiocre, mais entre la moustache fournie, le mulet frisé et la belle marinière revisitée, Dégaine en a déjà fait son joueur de l’année 2026.
0 note(s)
Lucas Chevalier
Il pourra se rassurer en se disant que Gigio Donnarumma en a pris 3 contre des pêcheurs norvégiens.
0 note(s)
Illia Zabarnyi
Il est nul mais bon, à seulement 60 millions, on ne pouvait pas en espérer beaucoup plus.
0 note(s)
Nuno Mendes
Juste parce qu’on en peut plus des joueurs qui ne célèbrent pas face à leur ancien club.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Mathieu Rollinger