Le champ d’intervention de la VAR sera-t-il bientôt élargi ?

JE
Video games. À l’issue de sa réunion annuelle d’activité à Londres, l’IFAB, l’instance qui détermine les règles du foot, a publié mardi soir un communiqué sur les changements de règles proposés pour réformer le football mondial. Outre la lutte contre les pertes de temps, l’un des principaux axes de ces propositions concerne le champ de compétence de la VAR. Et l’autorité s’est prononcée en faveur d’un élargissement des compétences de l’arbitrage vidéo dans certains cas précis.

Une extension mesurée des pouvoirs du VAR

L’organe propose de continuer à limiter l’utilisation de l’assistance vidéo aux quatre situations factuelles décisives (buts, penaltys, cartons rouges directs et erreurs d’identité). Toutefois, à l’avenir, les cartons rouges résultant d’un second carton jaune injustifié pourraient également être annulés. En outre, les arbitres vidéo seraient autorisés à réviser des décisions concernant les corners.

L’IFAB souligne cependant que toutes ces interventions devront se faire sans longues interruptions de jeu. Ces propositions ne sont pas encore définitivement adoptées : la décision finale sera prise le 28 février prochain au Pays de Galles lors de l’assemblée générale de l’IFAB. Cela devrait être voté. Une application de ces nouvelles règles serait déjà possible lors de la Coupe du monde cet été.

