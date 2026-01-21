Luis Enrique : « On a perdu parce que c'est un sport de merde »

Ah, le sale goût de la défaite. Luis Enrique était déjà apparu assez agacé au micro de Canal+ après avoir assisté au revers de son PSG contre le Sporting, ce mardi soir en Ligue des champions. Il n’était pas encore redescendu au moment de se présenter en conférence de presse, à Lisbonne.

75% de possession pour Paris, 28 tirs (mais seulement 6 cadrés), et une domination globalement parisienne, ce qui fait dire au technicien espagnol que « ça a été le meilleur match à l’extérieur cette saison, clairement. On a dominé l’adversaire, mais pour moi, il n’y a pas qu’une seule équipe sur le terrain. On méritait de gagner ce match, c’est le football : décevant, très injuste. »

Luis Enrique ne veut pas être un « résultatiste »

Pas d’inquiétude, mais quand même une dent contre ce sport qui peut rendre fou. « Quand il y a des problèmes, ne vous inquiétez pas, c’est de ma faute, mais je suis très satisfait. On était frustrés, et moi le premier, parce que je comprends mes joueurs, a continué Luis Enrique, dans des propos rapportés par L’Equipe. On a perdu parce que c’est un sport de merde, le football est de la merde. On a perdu contre le Paris FC, fait match nul à Bilbao et ce soir de la même façon. Je suis habitué à ça. Vous aimez les résultats et les critiques, mais je voudrais féliciter mes joueurs : je suis très fier d’eux. »

Calma, calma.

