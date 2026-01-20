S’abonner au mag
Luis Enrique dépité après la défaite du PSG au Sporting

TB
Luis Enrique dépité après la défaite du PSG au Sporting

Encore un rappel que dominer, c’est pas gagner. Malgré une première période très aboutie, le PSG est tombé sur la pelouse du Sporting après deux coups du sort en fin de partie. Si Khvicha Kvaratskhelia avait égalisé, les Parisiens auront été plombés par leur inefficacité, comme à l’automne 2024. « C’est très facile d’expliquer pourquoi (le PSG a perdu) : ils ont marqué deux buts et nous, un seul », ne pouvait que constater Luis Enrique après coup au micro de Canal+.

Les supporters parisiens auront eu une triste réminiscence face aux déclarations de leur entraîneur, désabusé par la tournure des événements après avoir vu son équipe maîtriser le match pendant de longues minutes. « C’est la meilleure partie à l’extérieur qu’on ait joué cette saison. Je suis très fier de mon équipe, avec cette mentalité on va arriver très loin, a tenté de positiver l’ancien barcelonais. Le résultat est décevant, injuste. Je n’ai vu qu’une seule équipe pendant tout le match, nous avons été très supérieurs. »

L’Atlético et le PSV se marrent encore.

Les tops et les flops de Sporting-PSG

TB

