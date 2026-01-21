S’abonner au mag
Le PSG pourrait sortir du Top 8 ce soir si...

Le PSG pourrait sortir du Top 8 ce soir si...

Les cartes, les mains, les mains dans les cartes. Lire l’avenir européen dans le marc de ce PSG est bien compliqué. Le fait que 2026 soit une année de transformation pour les signes du zodiaque est peut-être une raison, mais la défaite concédée à Lisbonne (1-2) ce mardi en est une plus probable. Par sa faute, le PSG pourrait sortir du top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.

Cela pourrait être le cas dès ce soir, en cas de résultat positif (nul ou victoire) de l’Atalanta contre l’Athletic Club, mais aussi de victoires de l’Atlético de Madrid (contre Galatasaray), de Liverpool (à Marseille), de Chelsea (contre Pafos), de Newcastle (contre le PSV) et du Barça (à Prague). Quatre de ces six conditions doivent être réunies pour que le PSG quitte le top 8. Autant dire que c’est possible. Avec ces critères, même une victoire de Newcastle lors de la dernière journée (le 28 janvier prochain) pourrait ne pas être suffisante pour les Parisiens. Ils auraient alors à passer par les barrages, comme la saison dernière contre Brest. Rappelons que c’est la différence de buts qui départage le classement de la phase de ligue.

Ils veulent vraiment refaire pareil que la saison dernière

Luis Enrique : « On a perdu parce que c’est un sport de merde »

