Sporting-PSG : les joueurs appellent à « changer des petits détails »

Comme un air de déjà-vu. Moins cinglants que Luis Enrique après la défaite du Paris Saint-Germain contre le Sporting Portugal en Ligue des champions (2-1), le capitaine Marquinhos et Warren Zaïre-Emery se sont exprimés en zone mixte. Le Brésilien appelle à la remise en question : « Si on n’est pas efficace devant et derrière, je pense que le résultat, ça ne peut que finir comme ça. C’est à nous maintenant de travailler ça, d’améliorer ce qu’on doit améliorer. » Droit au but, comme l’ancien Marseillais Luis Suárez, bourreau du soir.

Le diable est dans les détails

L’international français a opté pour un discours assez similaire. S’il a été auteur d’un bon match, Warren Zaïre-Emery s’est montré aussi encourageant que lucide : « Ils ont 4-5 occasions et ça fait deux buts. Je pense qu’il y a des petits détails à changer, mais dans l’ensemble, c’était un bon match de l’équipe. »

Les mots, c’est bien. Mais il faudrait passer aux buts pour rester dans le top 8.

Le PSG pourrait sortir du Top 8 ce soir si...

