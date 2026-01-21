S’abonner au mag
Fin d'une série vieille de plus d'une décennie pour le PSG

Fin d'une série vieille de plus d'une décennie pour le PSG

Presque treize ans que l’on n’avait pas vu ça. Battu sur la pelouse du Sporting, le PSG n’avait plus rendu les armes face à un club issu d’un championnat hors top 5 européen (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A) depuis décembre 2013 et un revers sur la pelouse… de Benfica. Une rencontre qui plus est disputée avec une équipe remaniée, l’équipe de Laurent Blanc étant assurée de terminer à la première place de la poule avant même le coup d’envoi.

Au-delà de la statistique, cette défaite met les hommes de Luis Enrique sous pression avant l’ultime journée de cette phase de ligue, dans huit jours au Parc des Princes face à Newcastle. Tout autre résultat qu’une victoire enverrait très certainement Ousmane Dembélé et consorts disputer un barrage de tous les dangers.

D’ailleurs, qui a décidé que la Liga Portugal n’était pas un grand championnat ?

Luis Enrique : « On a perdu parce que c'est un sport de merde »

