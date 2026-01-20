Bodø/Glimt fait la leçon à Manchester City

Bodø/Glimt 3-1 Manchester City

Buts : Høgh (22e et 24e) et Hauge (58e) pour Bodø // Cherki (60e) pour City

Expulsion : Rodri (62e) pour City

Erling Haaland pas prophète en son pays. Dominé de la tête et des épaules tout au long de la partie, Manchester City n’a rien pu faire dans le nord de la Norvège. Bodø/Glimt est récompensé de sa belle campagne par une première victoire en Ligue des champions qui lui permet d’entretenir l’espoir d’un barrage (3-1). Le succès s’est dessiné en deux périodes de quelques minutes. La première assez rapidement dans le match, quand Kasper Høgh s’est offert un doublé face à une défense mancunienne bien trop limitée. D’une tête entre les jambes de Gianluigi Donnarumma en angle fermé d’abord (1-0, 22e), puis d’un enroulé seul face au but après une erreur de Max Alleyne (2-0, 24e).

Bodø/Glimt surprend Manchester City et mène 2-0 en Norvège 😱 Les Cityzens de Cherki peuvent-ils remonter ? Réponse en direct sur CANAL+FOOT ⚡️#BODMCI | #UCL pic.twitter.com/VGhYDXu6xB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 20, 2026

Hauge illumine le match, Rodri voit rouge

La révolte un temps imaginée ne viendra jamais vraiment pour les Cityzens. Pire : les Norvégiens, sûrs de leurs forces, continuent de développer leur jeu en toute sérénité. Et qu’importe si le break de Hakon Evjen est refusé pour hors-jeu, c’est Jens Petter Hauge qui s’occupe de plier l’affaire d’un bijou en pleine lucarne après avoir slalomé entre trois adversaires (3-0, 58e). Là encore, la partie devient folle quelques instants. D’un tir contré, Rayan Cherki redonne immédiatement espoir aux Anglais (3-1, 60e), mais Rodri, déjà averti, commet l’irréparable en accrochant un joueur de Bodo et laisse ses partenaires à dix. Seul (petit) regret pour les locaux : le triplé refusé à Høgh pour une nouvelle position illicite. Le défi est désormais de taille : il faudra aller gagner sur la pelouse de l’Atlético de Madrid pour espérer rallier les barrages.

Et y retrouver ce Manchester City malade ?

