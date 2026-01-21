S’abonner au mag
Un député demande à la FIFA de déplacer la Coupe du monde hors des États-Unis

TB
Le Mondial remis en cause ? Alors que la Coupe du monde doit débuter dans moins de cinq mois en Amérique du nord, de plus en plus de voix s’élèvent contre l’organisation du tournoi sur le sol américain, au vu de la politique récente de Donald Trump. Ce mardi, le député LFI Eric Coquerel a appelé la FIFA à revoir ses plans, en faisant disputer les rencontres exclusivement au Canada et au Mexique.

« Sérieux, on imagine aller jouer la Coupe du monde de foot dans un pays qui agresse ses voisins, menace d’envahir le Groenland, détruit le droit international, veut torpiller l’ONU, instaure une milice fachiste et raciste dans son pays, y attaque les oppositions, interdit d’accès à l’épreuve les supporters d’une quinzaine de pays, prévoit de bannir des stades tout signe LGBT etc. ?, interroge-t-il sur X. La question se pose sérieusement d’autant qu’il est encore possible de se recentrer sur le Mexique et le Canada. »

Un changement de programme de la part de l’instance dirigeante du football mondial semble toutefois très peu probable, au vu notamment des liens entre Gianni Infantino et Donald Trump. Le président américain s’était d’ailleurs vu remettre le « prix de la paix » de la part de la FIFA lors du tirage au sort du tournoi, début décembre.

Une récompense dont il se montre parfaitement digne depuis…

TB

61
