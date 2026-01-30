Roberto De Zerbi : « Je suis encore là, c’est ça la vérité »

Un (petit peu) de calme après les tempêtes. Deux jours après la défaite contre Bruges et l’élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse, en direct de Clairefontaine, assurant être toujours l’entraîneur de l’OM, malgré les bruits et les rumeurs.

« On a perdu un match important pour la suite, d’une manière qui nous fait mal. On sort de la Ligue des champions en jouant un mauvais match, qui marque les personnes qui vivent football. Il faut qu’on essaye de comprendre ce qu’on peut mieux faire », a commencé RDZ, comme rapporté par La Provence.

De Zerbi se voit bien rester à Marseille encore 5 ou 6 ans

Avant de parler des dernières heures : « Pablo, Medhi et moi avons parlé honnêtement hier soir. Le reste, ce sont juste des choses qui s’écrivent. Je n’ai pas fait l’entraînement hier matin parce que j’ai regardé des vidéos du Paris FC, j’avais très peu dormi la veille. On a parlé pour trouver la meilleure solution. Quand il y a des défaites comme ça, il faut faire un examen de conscience. Cette défaite, c’est en partie ma faute, pas totalement. Ce qu’on peut lire ou entendre, ce ne sont que des bruits, mais je suis encore là devant vous, c’est ça la vérité. »

J’ai voulu fortement venir à Marseille, quand j’ai accepté de continuer, je connaissais les problèmes qui peuvent arriver ici. Roberto De Zerbi

Mais encore ? « J’ai voulu fortement venir à Marseille, quand j’ai accepté de continuer, je connaissais les problèmes qui peuvent arriver ici. Je voulais fortement venir ici, j’y tiens, c’est la vérité. Il y a aussi la part de responsabilités, et quand une équipe a autant de hauts et de bas, j’ai ma part de responsabilités. On ne peut pas faire le match qu’on a fait contre Nantes, puis celui contre Paris où on méritait de gagner, les 40 minutes spectaculaires contre Angers, puis le mauvais match contre Liverpool, le très bon match contre Lens, puis ce qu’on fait à Bruges… J’assume les choses. »

De Zerbi persiste et signe, Marseille est « un bon endroit » pour lui. « On a fait de bons résultats, on a une équipe forte. Le problème important, c’est ce manque de régularité. » Le coach italien assure même qu’il a « la force pour rester à l’OM encore cinq ou six ans ».

Selon le théorème marseillais, c’est grosse victoire convaincante contre le Paris FC samedi, non ?

Roberto De Zerbi demande du temps et de la stabilité à l’OM