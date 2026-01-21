Bonne ambiance dans le vestiaire marseillais… Surclassé par Liverpool, l’OM n’a pas fait d’exploit ce mercredi en Ligue des champions. Les débats se sont particulièrement compliqués pour les Olympiens juste avant la mi-temps, et l’ouverture du score de Dominik Szoboszlai sur un coup franc envoyé sous le mur marseillais, qui avait naïvement sauté. De quoi créer la confusion côté OM, à commencer par Roberto De Zerbi qui n’a visiblement pas compris pourquoi aucun joueur ne s’est couché sous le mur pour éviter la « Ronaldinho. »

« Le 1er but ? Personne ne s’est couché, on s’est organisé de cette façon. Le gardien préférait comme ça… Quand on ne met pas de joueur couché derrière le mur, alors les joueurs présents dans le mur ne doivent pas sauter » , a expliqué le coach marseillais à Canal+. Une belle charge envers son gardien Gerónimo Rulli, désigné responsable de ce malheureux oubli qui a causé l’ouverture du score adverse juste avant la pause, ce qui a considérablement coupé les jambes des locaux.

« On ne s’est pas compris »

Également interrogé sur cette mésentente, Hamed Junior Traoré confirme bien que d’habitude, il y a toujours un marseillais au sol : « On ne s’est pas compris, je crois. Je ne saurai pas te dire moi, normalement, on met quelqu’un en bas (sur le coup franc), je n’arrive pas à t’expliquer, c’est compliqué… » Si tout n’est pas perdu pour l’OM, qui a son destin entre ses mains à Bruges, le moral ne semble pas être au beau fixe avant cette défaite logique. Les propos de De Zerbi directement adressés à son gardien ne font pas vraiment état d’un esprit très sain dans le groupe.

Another pique in the wall.

