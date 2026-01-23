Les Bleus ont déjà récolté toutes les infos sur le Sénégal

Première conclusion : ne pas tenter une panenka. Ce vendredi, L’Équipe rapporte que conformément à son protocole d’observation des adversaire, la FFF a missionné Jean-Luc Vannuchi, sélectionneur des U19 nationaux, « pour superviser les rencontres les plus intéressantes » quels que soient les adversaires. Plus exactement, il est question d’un compte-rendu comprenant des analyses de données pour mieux cerner le jeu des équipes qui croiseront le chemin des Bleus.

Les Bleus sont déjà calés sur le Sénégal

« On a toutes les datas sur le jeu du Sénégal, les vitesses de courses, les zones couvertes. explique Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps. Ce sera affiné en juin, avec un montage vidéo qui sera finalement montré au groupe le matin du match. Pour les joueurs, c’est encore très loin, et il y aura des observateurs envoyés pour voir les matchs de nos adversaires en mars. » Big Brother is watching you.

Ce qui ressort surtout des analyses relatives aux champions d’Afrique 2025, selon L’Équipe, c’est la puissance et la maîtrise technique affichée tout au long de la compétition.

Et ce n’est pas tout, car le bon jeu sans ballon du Sénégal a également été souligné par les analystes français. Le quotidien sportif évoque aussi « des vertus mentales qui incitent à la méfiance ».

La DGSE n’a qu’à bien se tenir.

Le maire de New York garde un excellent souvenir de Sénégal-France en 2002