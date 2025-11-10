S’abonner au mag
  • International
  • France

France ou Sénégal : Robinio Vaz a fait son choix

CDB
France ou Sénégal : Robinio Vaz a fait son choix

JP Mateta peut trembler.

Après Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr, sélectionnés pour la première fois la semaine dernière, la sélection sénégalaise avait ciblé son prochain binational : Robinio Vaz. Très prometteur avec l’OM depuis le début de saison (16 matchs, 4 buts et 3 passes décisives), l’attaquant de 18 ans a fait l’objet d’une approche des Lions de la Teranga. Le sélectionneur Pape Thiaw avait élevé son cas au rang de « demande nationale » en conférence de presse jeudi dernier. « Je me suis rapproché de sa famille, les discussions continuent. »

Pas convoqué pour la trêve de novembre

Mais selon La Provence, l’attaquant marseillais n’envisage pas de changer de sélection. Après avoir fait ses classes avec les équipes de France de jeunes, Vaz compte bien s’imposer chez les Bleus sur le long terme, et donc ignorer les sirènes venues du Sénégal.

Malgré sa non convocation surprise pour le rassemblement des U19 de novembre, le buteur olympien veut persévérer et s’affirmer dans son club, et à terme en sélection nationale. Avec le retour de Neal Maupay, il va devoir se battre pour garder sa place.

A moins qu’avec son prénom, ce soit la Seleção qu’il compte charmer.

EDF : Randal Kolo Muani forfait, son remplaçant déjà connu

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 2h
134
129
23
Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)
Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)
30
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!