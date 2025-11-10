France ou Sénégal : Robinio Vaz a fait son choix

JP Mateta peut trembler.

Après Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr, sélectionnés pour la première fois la semaine dernière, la sélection sénégalaise avait ciblé son prochain binational : Robinio Vaz. Très prometteur avec l’OM depuis le début de saison (16 matchs, 4 buts et 3 passes décisives), l’attaquant de 18 ans a fait l’objet d’une approche des Lions de la Teranga. Le sélectionneur Pape Thiaw avait élevé son cas au rang de « demande nationale » en conférence de presse jeudi dernier. « Je me suis rapproché de sa famille, les discussions continuent. »

𝗥𝗼𝗯𝗶𝗻𝗶𝗼 𝗩𝗮𝘇 est parmi les nommés pour la #PepiteduMois d’Octobre en @Ligue1 ! À vous de jouer 👉 https://t.co/lxzGPepD7s pic.twitter.com/FfQNIsyNq4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 6, 2025

Pas convoqué pour la trêve de novembre

Mais selon La Provence, l’attaquant marseillais n’envisage pas de changer de sélection. Après avoir fait ses classes avec les équipes de France de jeunes, Vaz compte bien s’imposer chez les Bleus sur le long terme, et donc ignorer les sirènes venues du Sénégal.

Malgré sa non convocation surprise pour le rassemblement des U19 de novembre, le buteur olympien veut persévérer et s’affirmer dans son club, et à terme en sélection nationale. Avec le retour de Neal Maupay, il va devoir se battre pour garder sa place.

A moins qu’avec son prénom, ce soit la Seleção qu’il compte charmer.

