Le sélectionneur du Sénégal a une autre révélation de Ligue 1 dans le viseur

Ses bonnes performances ne passent pas inaperçues.

Robinio Vaz commence à se faire un nom à l’OM. Auteur d’une prestation majuscule contre Angers fin octobre, le jeune attaquant s’est mis les supporters marseillais dans la poche. Mais de l’autre côté de la Méditerranée, le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw a également été séduit par l’ancien (sanguin) protégé de Jean-Pierre Papin.

« Je suis parti le regarder à Marseille effectivement. C’est un jeune joueur qui a du potentiel », a déclaré le coach des Lions de la Téranga en conférence de presse, après avoir annoncé sa liste pour la prochaine trêve internationale.

Des contacts noués avec la famille de Vaz

Natif de Mantes-la-Jolie, Robinio Vaz est cependant éligible pour représenter le Sénégal, par la nationalité de sa mère. Ce qui n’a pas échappé à Pape Thiaw, décidément friand des joueurs de Ligue 1 : « Je me suis rapproché de sa famille, les discussions continuent. Je sais que c’est une demande nationale », a-t-il révélé. À noter que la pépite marseillaise compte déjà plusieurs sélections dans plusieurs catégories de jeunes de l’équipe de France.

