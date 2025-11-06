Deux petits nouveaux made in Ligue 1 dans la liste du Sénégal

Pape Thiaw mise sur la jeunesse.

Ce mercredi, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a dévoilé sa liste de 27 joueurs pour les deux matchs amicaux du mois de novembre, face au Brésil (15/11) et au Kenya (18/11). À la suite de leur choix de passer sous pavillon sénégalais, Ibrahim Mbaye (17 ans, PSG) et Mamadou Sarr (20 ans, Strasbourg, en prêt de Chelsea) sont appelés pour la première fois.

Les cadres sont présents

Le défenseur strasbourgeois profite notamment des blessures de Krépin Diatta et Lamine Camara pour prendre une place. Outre ces absents, Pape Thiaw a également écarté Nampalys Mendy et Cheikh Niass, remplacés par Rassoul Ndiaye et le jeune ailier de Côme Assane Diao.

📋 Liste des 27 lions du Sénégal 🇸🇳 retenus par le selectionneur national Pape Thiaw pour les matchs amicaux du mois de novembre 2025 : le 15/11 à Londres contre le Bresil 🇧🇷 et le 18/11 à Antalya contre le Kenya 🇰🇪. pic.twitter.com/NBTw19riHs — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) November 6, 2025

Pour le reste, c’est du classique : la colonne vertébrale Edouard Mendy – Kalidou Koulibaly – Idrissa Gueye – Sadio Mané est bien présente, tout comme Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou Nicolas Jackson. Récemment qualifié pour la Coupe du monde 2026, le Sénégal veut surfer sur sa bonne dynamique avant d’affronter la Seleção.

Le dernier match amical du Brésil s’était soldé par une défaite contre le Japon (3-2).

