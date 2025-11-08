Un invité surprise dans le groupe de Marseille

Le revoilà !

Mis au placard depuis le début de la saison, Neal Maupay fait son retour dans le groupe de l’Olympique de Marseille à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1. L’attaquant vient compenser les nombreuses absences offensives du club français, qui doit notamment faire sans Bilal Nadir ou Amine Gouiri.

« Je le vois en meilleure forme physique, je le vois plus positif, a indiqué Roberto De Zerbi en conférence de presse, pour justifier ce rétropédalage et questionné sur la possibilité que l’ancien banni foule la pelouse. Je ne sais pas encore qui jouera, je vous mens parfois… Mais cette fois-ci, je vous dis la vérité sur la formation : je ne sais toujours pas qui jouera, ni comment nous allons jouer. »

L’instinct de buteur est toujours là, en tout cas.

En direct : Marseille-Brest (0-0)