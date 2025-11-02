Neal Maupay rejoue (et marque) avec l’OM

En plein dans le Neal.

Mis au placard par Roberto De Zerbi depuis le début de saison, Neal Maupay s’entretient physiquement, loin du groupe professionnel. Ce samedi soir, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a ainsi rejoué avec la réserve phocéenne contre Seyssinet (National 3) et a retrouvé le chemin des filets en marquant sur penalty (victoire 1-0). Dans des propos rapportés par La Provence, Romain Ferrier, entraîneur de la réserve, a tenu à saluer l’attitude de son buteur : « Il a montré son professionnalisme et a mobilisé les troupes. On est très contents de son investissement et de l’état d’esprit qu’il a montré. C’est un exemple à suivre pour les garçons. » Marseille est sixième de son groupe de N3, mené par le leader Alès.

❗️Le but sur penalty de Neal Maupay avec la réserve face à Seyssinet en N3 !#TeamOM pic.twitter.com/JotoXJ1swJ — La Minute OM (@LaMinuteOM_) November 1, 2025

Aucun match joué en équipe première depuis le début de saison

À 29 ans, Maupay se retrouve ainsi dans une curieuse situation, lui qui était arrivé à l’OM la saison dernière avec un rôle de joker plutôt assumé (24 matchs, 4 buts, 4 passes décisives) avant donc d’être écarté par De Zerbi. Mardi dernier, l’entraîneur italien avait pourtant confié que son joueur souffrait de problèmes au dos afin de justifier son absence, le voici visiblement en forme quatre jours plus tard. Tout cela alors que l’OM connaît une vague de blessures.

Au moins, les jeunes Marseillais rigoleront dans le vestiaire.

L’OM, à l’heure des blessés