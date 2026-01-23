S’abonner au mag
Yehvann Diouf raconte sa finale de la CAN

Mais mec tu triches pas t’as rien compris au fair-play. Auteur d’une performance colossale en finale de la CAN, Yehvann Diouf n’était toujours pas en tenue pour jouer en Ligue Europa avec Nice hier soir. Toutefois, le tout frais champion d’Afrique s’est tout de même arrêté devant les micros pour raconter sa finale et évidemment se pencher sur l’épisode la serviette.

Une scène « surréaliste »

Avertis par le comportement des Marocains lors de la demi-finale contre le Nigeria, les gardiens sénégalais ont tout de même réussi à se faire surprendre par les chipeurs de serviettes : « Quand il s’est vraiment mis à pleuvoir, Mory Diaw est parti déposer les serviettes auprès d’Édouard. Il était à peine revenu qu’ils avaient déjà pris les serviettes ». Une scène cocasse qui a poussé le gardien niçois à s’y coller à son tour. Le début des fantaisies. « Quand j’y suis allé, ils ont fait exactement la même chose. Au début, un joueur marocain m’a couru après pour prendre la serviette, j’étais étonné, s’est souvenu Diouf, avant d’évoquer l’attitude des ramasseurs de balle. Puis, quand je suis retourné une nouvelle fois déposer la serviette, les ramasseurs de balle avec le responsable de je ne sais quoi… s’y sont mis aussi. »

Encore circonspect, l’ancien rémois a concédé avoir même eu peur que l’arbitre interrompe la rencontre : « J’hallucine, en fait, limite je vais sur le terrain de mon plein gré en me disant que l’arbitre va arrêter le match, ou il va se rendre compte de la situation […] C’était surréaliste. ». Le plus fou dans tout ça ? Un ramasseur de balle lui a demandé de faire preuve de… fair-play !

Il aurait dû demander à Mendy de marquer contre son camp aussi.

Les Bleus ont déjà récolté toutes les infos sur le Sénégal

