Le but à la Zlatan de Sergej Milinković-Savić

Le croissant de lune est tout en haut. Al-Hilal a fait respecter la hiérarchie ce jeudi en s’imposant largement face à Al-Fayha (4-1), lors de la 16e journée du championnat saoudien.

Menés après l’ouverture du score de Fashion Sakala (14e), les hommes de Jorge Jesus ont rapidement remis de l’ordre grâce à Sergej Milinković-Savić (37e), avant de bénéficier d’un but contre son camp d’Orlando Mosquera juste avant la pause.

Mohamed Kanno (61e) et Marcos Leonardo (90e) ont ensuite scellé le succès. Avec cette victoire, Al-Hilal reste solidement installé en tête du classement avec 44 points, sept longueurs d’avance sur Al-Nassr, et surtout toujours invaincu après 16 journées (14 victoires, 2 nuls).

Milinković-Savić, version Zlatan

Auteur de l’égalisation, Milinković-Savić a surtout marqué les esprits par la manière. Après avoir inscrit un petit retourné acrobatique, le milieu serbe a confié que son inspiration venait directement de Zlatan Ibrahimović, son idole de jeunesse. Un clin d’œil assumé : « Zlatan a toujours été une référence pour moi. Marquer comme lui, c’est quelque chose qui me fait plaisir », a-t-il déclaré en zone mixte.

⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧 ! Milinković-Savić 🇷🇸 L’homme providentiel d’Al Hilal égalise AVEC UNE BICYCLETTE ! 😱😱😱😱😱😱😱 37’ | Al Hilal 1 - 1 Al Fayhapic.twitter.com/P9UYzbSsaP https://t.co/nNYPuWFpjo — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) January 22, 2026

Il est le même que lui !