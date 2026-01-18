S’abonner au mag
Hugo Ekitiké demande l’impossible à Marseille

Est-il vraiment sérieux ? Alors que Liverpool (son nouveau club depuis cet été) se déplace sur le terrain de l’Olympique de Marseille à l’occasion de la septième journée de phase de groupes en Ligue des champions, Hugo Ekitiké a tenu des propos étonnants au micro de Canal + au sujet de la réaction que risquent d’avoir les supporters phocéens à son égard.

En effet, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain s’est montré résolument optimiste. Mais avec le sourire, ce qui veut tout dire : « J’adore le Vélodrome, c’est un magnifique stade avec des supporters de fou. Je pense qu’ils vont bien m’accueillir, je n’ai pas trop joué contre eux en tant que parisien ! Il n’y a pas trop de haine, j’ai toujours aimé Marseille. » De là à ce que ce soit réciproque…

