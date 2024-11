La particularité familiale d'un club amateur allemand

Que la famille.

On en a vu passer des fratries ces dernières années. Que ce soit les Thuram, les Bender ou même les Hernandez, pour ne citer qu’eux. Mais connaissez-vous les Kurtanovic ? Cette famille qui enchaîne les victoires dans le district du Main et qui aurait peut-être eu sa place au sein de l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine face à l’Allemagne la semaine dernière.

Le média allemand hessenschau.de présente cette drôle et belle histoire sur ses réseaux sociaux, celle du DJK Flörsheim, un club amateur de la banlieue de Mayence, dont l’équipe B regroupe une douzaine de joueurs de la même famille. Chez les Kurtanovic, on trouve donc les frères, les cousins, les oncles dans la même team. C’est tout de suite plus facile pour faire floquer les maillots ou coucher les noms sur la feuille de match… Ou pas !

Post Instagram Voir sur instagram.com

Les réunions de famille sur le terrain, il n’y a que ça de vrai.

Pourquoi Viktor Gyökeres est une fraude