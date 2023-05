La villa de Kluivert cambriolée, sa femme agressée

Et ça continue…

Alors que Justin Kluivert était à Majorque avec Valence pour disputer le match de ce jeudi soir, trois hommes encagoulés ont pénétré dans son domicile et ont agressé deux femmes, dont son épouse. D’après le journal local Plaza Deportiva, les agresseurs ont frappé sa partenaire pour se faciliter la tâche et dérober les biens de valeur dont dispose le Néerlandais – des montres, bijoux et vêtements – pour une somme totale d’environ 160 000 euros.

La Garde civile espagnole est à la recherche d’un gang qui a déjà ciblé ses coéquipiers Samu Castillejo et Shkodran Mustafi l’année dernière. Il s’agirait un groupe d’individus qui suit les mouvements des joueurs via leurs réseaux sociaux. Les deux victimes n’ont pas de blessure, mais sont seulement sous le choc.

Sans montre, il ne peut même pas savoir à quelle heure ils sont entrés.

Valence condamnée à 45 000 d’amende par la Fédération espagnole